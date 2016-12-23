Боевиков «АТО» освободили от уголовной ответственности

22 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности участников «АТО» на Донбассе.

За соответствующий законопроект № 1707 проголосовали 226 депутатов — это минимальное, но всё-таки достаточное для его утверждения количество.

Согласно тексту законопроекта, от наказания освобождаются, во-первых, те военнослужащие, которые признаны виновными в совершении преступлений, но для которых приговоры не вступили в законную силу (например, чьи дела находятся в апелляции), во-вторых, те, кто не совершали особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

При этом не попадают под действие амнистии военные, признанные виновными в дезертирстве, присвоении оружия и военной техники, умышленном уничтожении военного имущества и коррупционных преступлениях.

Также амнистия не распространяется на лиц, осуждённых за умышленные убийства или доведение до самоубийства, похищения людей, захват заложников, преступления против половой неприкосновенности, разбои, грабежи при отягчающих обстоятельствах, бандитизм, терроризм и т. п.