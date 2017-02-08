Боевики ВСУ в зоне «АТО» грабят и разбирают на стройматериалы дома

Украинские военные в зоне так называемой АТО грабят и разбирают на стройматериалы дома мирных жителей для последующего обустройства своих позиций.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что «продолжаются факты мародерства со стороны украинских военнослужащих в близлежащих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах».

«Дома, которые были покинуты хозяевами в течение вооруженного конфликта, киевские каратели грабят и разбирают на строительные материалы для обустройства своих позиций», — уточнил Марочко.

«Ко всему этому установлено, что военнослужащие из состава второго батальона 24-й бригады вооруженных сил Украины занимаются незаконным занятием жилых домов в населенном пункте Попасная и используют их в качестве огневых позиций в зоне ответственности бригады», — добавил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко сообщал, что военнослужащие ВСУ открыли огонь по машине полицейских, которые приехали на вызов жительницы подконтрольного Киеву Золотого, сообщившей о мародерстве.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе.

Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины». Ранее ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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