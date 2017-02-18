Боевики украинских «добробатов» устроили междоусобную войну в Харькове

В спальном районе Харькова на Украине, произошла перестрелка между вооруженными людьми. В результате один человек был ранен, десять человек задержаны. Об этом сообщил главред харьковского издания Newsroom Павел Федосенко в Facebook.

«Алексеевка. Творится какой-то ад. Пока известно, что была перестрелка — якобы между „Східним корпусом“ и „Донбассом“ — есть раненый. Около 10 донбассовцев вывели в наручниках, еще несколько забаррикадировались внутри детсада. КОРД готовится к штурму», — сообщил он.

В результате перестрелки был ранен водитель роты «Східного корпуса».

«Пострадавшего „скорая“ доставила в „неотложку“ с серьезными ранениями брюшной полости и грудной клетки. Сейчас за жизнь 45-летнего мужчины борются хирурги», — сообщил изданию директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По предварительной версии, конфликт произошел из-за того, что представители «Східного корпуса» на Стадионном проезде пытались взять штурмом офис ветеранов «АТО».