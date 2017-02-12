Боевики «Правого сектора» захватили православный храм (ФОТО)

Раскольники организации «Киевский патриархат» при силовой поддержке радикалов «Правого сектора» 11 февраля захватили православный храм в Тернопольской области.

На этот раз захвачен храм Первомученика Стефана в селе Котюжины Збаражского района Тернопольской области, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Захват произошел по ставшей уже привычной схеме: утром в село заявились боевики «Правого сектора Тернопольщины», якобы для слежения за порядком. Затем согнали жителей на сход и принялись запугивать.

При этом, комментируя свои действия у себя на странице в соцсети радикалы, не скрывали разочарования тем фактом, что значительная часть сельчан не поддержала идею «перевод» религиозной общины УПЦ в раскол.

«Жаль, что большая часть тех пенсионеров не прислушивается к своим детям, которые голосовали за украинскую церковь», — написала одна из активисток «Правого сектора».

Село Котюжины находится с Каменецким районом, в котором расположена знаменитая Почаевская Лавра. Северная часть Тернопольской области исторически относится не к Галиции, а к Волыни.

Справка РВ

На Украине принято различать УПЦ МП (Московского Патриархата) и УПЦ КП (Киевского Патриархата). В единственной канонической, признаваемой другими православными церквами Украинской Православной Церкви называют себя этими словами без уточнения «МП», поскольку она является полностью автономной во внутренних вопросах. В то же время, так называемую «УПЦ КП» называть «православной» неправомерно — она не православная, не церковь и не подчиняется никакому не существующему и не признаваемому другими церквами «киевскому патриархату». Это просто раскольники — националистическая «общественная» организация.

«Правый сектор» — запрещенная в РФ террористическая организация