Боевики ИГИЛ ликвидированы на Ставрополье (ВИДЕО)

В Ставропольском крае силовики уничтожили двух боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

По данным пресс-службы, 21 апреля около 23:00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль «Лада Приора», в котором передвигались террористы. Однако боевики открыли огонь из автоматов и попытались скрыться, после чего были уничтожены ответным огнем.

«Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарём данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой — её активным членом», — отметили в НАК.

Как сообщили в ведомстве, террористы намеревались совершить ряд преступлений, в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц.

«На месте боестолкновения обнаружены автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ* и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы», — уточнили в НАК.

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* Запрещенная в РФ террористическая группировка.