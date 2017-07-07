Боевики ИГ осуществили «диверсионный рейд» из «котла» в западном Мосуле

Боевики террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) атаковали посёлок Имам Гарби к югу от иракского города Мосул. Атака была осуществлена ещё вечером в среду, 6 июля, но о ней стало известно только сегодня, передаёт телеканал Al Arabiya.

Имам Гарби расположен в 70 км к югу от Мосула, на западном берегу реки Тигр. В ходе нападения, которое иракские военные назвали «диверсионным рейдом», погибли несколько мирных жителей и двое журналистов.

До сих пор не ясно, каким образом «запертые» на небольшом участке района Старый город западного Мосула боевики ИГ могли «просочиться» на такое большое расстояние от исторической части иракского мегаполиса.

Отметим, что по данным командования ВС Ирака, террористы ДАИШ полностью блокированы на территории площадью около 250 квадратных метров. Количество оказавшихся в «котле» джихадистов, продолжающих упорное сопротивление, оценивается в диапазоне от 200 до 300 человек.