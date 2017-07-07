Боевики ИГ атаковали на египетском Синае армейский блокпост: 10 погибших

Боевики группировки «Вилайят Синай» (египетское ответвление террористической организации «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — EADaily) в пятницу, 8 июля, осуществили крупную атаку на армейский блокпост, расположенный в северо-восточной части Синайского полуострова. Как передаёт Associated Press со ссылкой на источники в местных силах внутренней безопасности, в результате боестолкновения погибли 10 военнослужащих, включая офицера в звании полковник, по меньшей мере 20 получили ранения различной степени тяжести.

Боевики атаковали блокпост с помощью начинённого взрывчаткой автомобиля. Затем несколько десятков высадившихся с пикапов джихадистов открыли огонь, проникнув на территорию военного объекта.

В последние месяцы боевики «Вилайят Синай» были сфокусированы на атаках против египетских христиан-коптов. Нынешнее нападение свидетельствует, что террористы ИГ вновь возвращаются к тактике яростных нападений на объекты армии и сил внутренней безопасности на Синае, отмечает AP.