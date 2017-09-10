Боевики «Донбасса» прибыли прорывать границу с Польшей (ФОТО, ВИДЕО)

Боевики батальона «Донбасс» вместе с другими радикалами, экстремистами, и прочими «гражданскими активистами» прибыли на границу с Польшей, чтобы обеспечить прорыв бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на территорию Украины.

Как уже сообщала «Русская Весна», сегодня в 10.30 утра Саакашвили даст пресс-конференцию в приграничном Перемышле, после чего с группой своих сторонников и журналистов начнет свое вторжение на Украину.

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Напомним, что в июле этого года лидер Украинского Государства лишил грузинского политика гражданства, так что украинская погранслужба имеет все основания не допустить его прибытия в страну.

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