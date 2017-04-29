Боевики ДАИШ в Афганистане убили авторитетного лидера талибов

Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещена в России) уничтожили одного из лидеров афганского движения «Талибан» (также запрещена в РФ) Маульви Дауда в городе Пешавар, расположенном на северо-западе Пакистана. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает агентство Reuters.

Источники в «Талибане» сообщили, что Дауд был убит в бою на окраинах Пешавара вместе с двумя своими соратниками.

Также отмечается, что группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за уничтожение одного из главарей талибов в пятницу, 28 апреля. При этом террористическая группировка не называла имя убитого.

28 апреля «Талибан» объявил о начале ежегодного весеннего наступления на правительственные силы Афганистана.

Талибы пообещали «преследовать, не давать покоя, убивать и захватывать в плен» солдат и офицеров, по возможности избегая жертв среди мирных жителей. В ходе наступления будут применяться «обычные атаки, партизанская война, акты самопожертвования мучеников, расстрел сослуживцев внедрившимися в ряды правительственных войск талибами, а также минная война».