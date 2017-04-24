Боевики ДАИШ устроили иракским военным засаду: более 10 погибших

Иракские военнослужащие попали в засаду боевиков-исламистов в районе города Рутба провинции Анбар на западе страны. Как передаёт из Багдада агентство Associated Press, по данным иракского командования погибли 10 солдат и офицеров, более 20 получили ранения.

Атака произошла в ночь на 24 апреля, нападавшие были вооружены штурмовыми винтовками и гранатомётами.

Позже «информагентство» террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) Amaq заявило, что ИГ берёт на себя ответственность за убийство «18 неверных, включая двух офицеров».