Боевики ДАИШ производили иприт в университете Мосула: Пентагон

Университет в иракском городе Мосул был центральным местом, в котором боевики ДАИШ производили отравляющий газ иприт. Об этом журналистам рассказал представитель Пентагона Джефф Дэвис, отметив, что к таким выводам пришли эксперты после ряда исследований.

По его данным, террористы планировали использовать иприт в качестве раздражителя. Однако американские военные пока не располагают данными о том, что газ применяли для убийств. «Эксперты получили положительные образцы из некоторых анализов в университете Мосула. Результаты указывают на наличие сернистого иприта», — сказал Дэвис, отметив, что террористы также используют хлор.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Мосула иракские военные, после освобождения территории от ДАИШ, обнаружили склад иприта.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.