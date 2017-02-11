Боевики ДАИШ казнили в Эль -Бабе 40 местных жителей

Террористы из группировки ДАИШ (запрещена в РФ) казнили в субботу 11 февраля 40 мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на телестанцию «Аль-Маядин», которая в свою очередь ссылается на представителя военно-информационной службы правительственных сил.

По ее сведениям, банды ДАИШ, которые оказались окружены в Эль-Бабе, используют мирных граждан в качестве живых щитов.

В этом городе, расположенном в 36 км к северо-востоку от Алеппо, находится плацдарм террористов, на который сейчас одновременно наступают сирийские войска и формирования вооруженной оппозиции.