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Боевики «Азова» пикетировали посольство России, требуя отдать Курилы Японии (ВИДЕО)

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Боевики «Азова» пикетировали посольство России, требуя отдать Курилы Японии (ВИДЕО) | Русская весна

Боевики национального корпуса «Азов» устроили пикет под японскими флагами у посольства России в Киеве.

По их словам, «сегодня только две страны в мире имеют территориальные претензии к России — это Япония и Украина».

«Это нас делает природными союзниками», — заявили они и потребовал отдать Японии Курильские острова.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486647847

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