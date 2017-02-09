Боевики «Азова» пикетировали посольство России, требуя отдать Курилы Японии (ВИДЕО)
Боевики национального корпуса «Азов» устроили пикет под японскими флагами у посольства России в Киеве.
По их словам, «сегодня только две страны в мире имеют территориальные претензии к России — это Япония и Украина».
«Это нас делает природными союзниками», — заявили они и потребовал отдать Японии Курильские острова.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486647847