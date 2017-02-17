Украина 

Боевик «АТО» застрелился в поезде «Мариуполь-Львов» по дороге домой

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Боевик «АТО» застрелился в поезде «Мариуполь-Львов» по дороге домой | Русская весна

Вчера, 16 февраля, в районе железнодорожного вокзала Запорожья в поезде «Мариуполь-Львов» застрелился военнослужащий ВСУ, который ехал из «зоны АТО». Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного управления Нацполиции.

Боевик «АТО» 1974 года рождения, уроженец Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе.

Перед этим он совершил телефонный звонок. Его спутники, по предварительным данным — сослуживцы, вышли из купе, чтоб не мешать мужчине поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел.

В 21:15 военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу, где он и скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487323285

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