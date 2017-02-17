Boeing сбили Охлобыстин, Пореченков и Хмурый

Вот что я прочёл утром в электронной прессе — причём не в самом «синюшном» издании, братья и сёстры!

При более тщательном ознакомлении выяснилось, что иностранное интернет-агентство под названием что-то на букву «б» самозванно присвоило себе роль международного эксперта по сбиванию Boeing на основании открытой информации в интернете, которую, как я понимаю, сами и разместили.

Принцип работы понятен, разберёмся в мотивах: действительно авторитетные эксперты не могут дать точный ответ, как сбили малайзийский Boeing, но предстоящие миллиардные выплаты компенсации несчастным родственникам погибших в авиакатастрофе торопят адвокатов.

Вне всяких сомнений: пострадавшие заслуживают гораздо большего, если не сказать совсем уж честно — никакие деньги не вернут матерям погибших детей.

Но сам факт спекуляции на их чувствах вызывает отвращение, как гламурная поэтесса, желающая великому русскому писателю мучительной гибели за его способность в личностном плане соответствовать масштабу собственного творчества. В общем, ад адский!

На очередном витке этой «карусели» иностранное фейковое агентство-«разоблачитель» вытянуло из сети биографию генерала Хмурого — якобы он причастен к гибели Boeing.

Сергей Дубинский с позывным Хмурый — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания.

Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошёл госпереворот — и, как солдат, он не смог не встать на защиту Конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова.

Плюс, конечно, предки Хмурого боролись с фашизмом, и он сделал это с удовольствием.

Мой отец тоже воевал с фашистами, и поэтому, когда Донбасс охватило кровавое противостояние, я посчитал своим гражданским долгом как-то поддержать зарождающуюся республику.

Я привёз в кафедральный собор Донецка чашу для Божественной литургии и свой новый фильм «Иерей-сан». Собственно говоря, это был премьерный показ. Это мне стоило отказа большинства прокатчиков демонстрировать этот фильм, но… деньги брызги!

Со мной была супруга, и она взяла на себя все хлопоты по административной части, что мне позволило обстоятельно познакомиться с личностью Хмурого.

Как начальник контрразведки, Хмурый координировал приезд всяких гостей. До этого он принимал Михаила Пореченкова, и позже Михаил давал о генерале самые положительные отклики.

«Boeing сбили Охлобыстин, Пореченков, и ещё один мужик был», — потом писали в сети. Один мужик — это Хмурый.

Я могу засвидетельствовать высокий нравственный уровень генерала Хмурого. Он русский солдат! Не может быть, чтобы он отдал приказ стрелять в пассажирский самолёт. Он бы скорее сам застрелился.

Конечно, как и у любого человека, у Хмурого есть свои слабости. Но это не касается христианской морали и фанатичной верности данной присяге.

Кто-то может меня укорить за высокопарный слог. Но, простите, я так предчувствую, что сейчас украинские спецслужбы приложат все усилия, чтобы убить Хмурого и всё свалить на российские. Для агентства на букву «б» это станет косвенным подтверждением причастности России к трагедии.

Так что в моей характеристике Хмурого подсознательно присутствуют элементы некролога.

Хотя очень надеюсь, что ныне служащие коллеги генерала обеспечат ему безопасность.

Как-то так.

Оно, конечно, мрачновато, но пусть будет. За последнее время мы почти разучились хвалить. Хаять — сколько угодно. Нас развратили социальные сети. Возможность дистанционного, ненаказуемого хамства.

И по поводу «разоблачений» фейкового интерагентства.

Во-первых, вооружённые силы республики прекрасно дисциплинированы, в их основании участвовали боевые офицеры с огромным опытом работы, и я не могу себе представить, чтобы столь серьёзную технику, как «Бук», перевозили открыто, да ещё и в свободном радиоэфире вели об этом беседы.

Во-вторых, республике эта трагедия только навредила, а вот Украине была очень на руку, с учётом бесславной гибели части её армии в двух котлах.

Трагедия привлекла к себе внимание мировой общественности, и республиканской армии стало дискомфортно проявлять излишнюю жёсткость. Хотя противоположная сторона чего только с людьми не делала: и бронетранспортёрами давила, и заживо сжигала.

В-третьих, я уже говорил — высочайший морально-нравственный уровень как генерала Хмурого, так и каждого настоящего воина Новороссии не позволяет им стрелять в мирных людей. К тому же в Новороссии это наказуемо по законам военного времени.

Глава Донецкой народной республики и мой добрый друг Александр Владимирович Захарченко об этом говорит так: мы построим справедливое, правовое государство, даже если это будет стоить нам жизни! Иначе смысла нет!

Я ему верю, как русский русскому, как христианин христианину, как гражданин гражданину республики Новороссии, а с ней и всего русского мира!

Аминь!

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Иван Охлобыстин