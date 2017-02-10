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Bloomberg: ВВП России вырастет на 1,1% в 2017 году

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Bloomberg: ВВП России вырастет на 1,1% в 2017 году | Русская весна

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста экономики России в нынешнем году на уровне 1,1%.

Затем рост ускорится до 1,5%, считают аналитики.

Такой прогноз является более оптимистичным по сравнению с официальным прогнозом Минэкономразвития, которое заложило в него темпы роста на уровне 0,6%.

Тем не менее, даже глава МЭР Максим Орешкин признал, что рост ВВП в 2017 г. будет больше официального прогноза.

В ведомстве не исключают, что темпы роста в 2% будут превышены уже во второй половине года, поэтому финальная цифра за год будет более 1%. В Минфине также ожидают рост на уровне 1-1,2%.

В МЭР отмечают, что рост более 2% в нынешних условиях возможен только при отсутствии внешних шоков. Это означает, что дальнейшее ускорение темпов роста будет возможно на фоне сохранения стабильных и относительно высоких цен на нефть и смягчения или отмены санкций.

В этом случае экономика страны получит серьезный импульс, но вряд ли санкции будут сняты ранее 2018 г.

 

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486731663

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