Bloomberg: Цель Путина — полное отделение Донбасса от Украины

Целью президента России Владимира Путина является полное отделение Донбасса от Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Кремле.

В частности, отмечается, что, хотя Кремль публично поддерживает Минские соглашения, фактически стратегия Владимира Путина заключается в полном отделении Донбасса от Украины с последующей, поэтапной интеграцией с Российской Федерацией.

При этом российские власти будут расширять экономические связи с ДНР и ЛНР на фоне проводимой Украиной экономической блокады Республик Донбасса.

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