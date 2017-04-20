Bloomberg: Цель Путина — полное отделение Донбасса от Украины
Целью президента России Владимира Путина является полное отделение Донбасса от Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Кремле.
В частности, отмечается, что, хотя Кремль публично поддерживает Минские соглашения, фактически стратегия Владимира Путина заключается в полном отделении Донбасса от Украины с последующей, поэтапной интеграцией с Российской Федерацией.
При этом российские власти будут расширять экономические связи с ДНР и ЛНР на фоне проводимой Украиной экономической блокады Республик Донбасса.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492688379