Россия 

Bloomberg: Цель Путина — полное отделение Донбасса от Украины

0 коментариев
Bloomberg: Цель Путина — полное отделение Донбасса от Украины | Русская весна

Целью президента России Владимира Путина является полное отделение Донбасса от Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Кремле.

В частности, отмечается, что, хотя Кремль публично поддерживает Минские соглашения, фактически стратегия Владимира Путина заключается в полном отделении Донбасса от Украины с последующей, поэтапной интеграцией с Российской Федерацией. 

При этом российские власти будут расширять экономические связи с ДНР и ЛНР на фоне проводимой Украиной экономической блокады Республик Донбасса.

Читайте также: Оскорбивший Путина американский журналист уволен с работы

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492688379

Другие новости:

Вовремя предать, это не предать, а предвидеть.

0
5jmrnf_1468347364

Зачем нам чужая экономика и инвестиции, что уже четверть века только гробят нас?

0
2t8i02_1479916083

Западная демократия деградирует, — Путин о резолюции ЕП по российским СМИ

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *