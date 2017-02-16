Блокирующие ж/д пути на Донбасс обещают дать вооруженный отпор МВД
Украинские национал-радикалы, блокирующие поставки угля на железнодорожных ветках с Донбасса, призвали своих единомышленников вооружиться для оказания отпора силам МВД Украины в случае штурма их позиций.
«Штаб блокады заявляет, что угрозы вооруженного штурма редутов никак не повлияют на решение украинских патриотов прекратить торговлю» с неподконтрольными территориями, отмечается в заявлении так называемого штаба блокады, опубликованном в Facebook.
Радикалы также призвали своих сторонников, имеющих оружие, «вступать в ряды блокады, чтобы вместе защитить невооруженных волонтеров, общественных активистов и других участников, которые находятся на редутах». В штабе подчеркнули, что «блокада будет продолжаться», а призывы центральной власти разблокировать поставки угля только вдохновляют на продолжение этих действий.
Как сообщало EADaily, ранее внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о возможности силового разблокирования железнодорожных путей в Донбассе для восстановления поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей. Такое решение, по его словам, может принять штаб силовой операции в Донбассе.
Украинский Кабмин принял решение ввести чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита угля-антрацита с 17 февраля. Президент Украины Петр Порошенко сегодня собирает заседание СНБО, посвященное вопросам энергетической безопасности Украины.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/16/blokiruyushchie-zhd-puti-na-donbass-obeshchayut-dat-vooruzhennyy-otpor-mvd