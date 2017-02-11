Блокбастер «Легенда о Коловрате» выйдет в американский прокат (ВИДЕО)

Фильм «Легенда о Коловрате» режиссера Ивана Шурховецкого выйдет в прокат в США, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Действие фильма разворачивается в XIII веке. Главный герой, рязанский витязь Евпатий Коловрат, возглавляет отряд смельчаков, который отважится бросить вызов хану Золотой Орды Батыю.

«Кинокомпания „Централ Партнершип“ заключила сделку с американским дистрибьютором Well Go USA о релизе фильма „Легенда о Коловрате“ на территории США», — говорится в сообщении пресс-службы.

Выход фильма, производство которого осуществляют кинокомпания «Централ Партнершип» и «Киностудия Кит», запланирован в России во второй половине 2017 года. Картина также продана на территории Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Бельгии и других стран.

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