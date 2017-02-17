«Блокаторы Донбасса»: Нас окружил спецназ, готовимся отражать штурм

Так называемый редут «Запорожье» в Артемовске (Бахмуте по-киевски) Донецкой области окружен спецподразделениями полиции, сообщает так называемый «штаб торговой блокады Донбасса». Националисты утверждают, что речь идет о спецназе главка МВД Донецкой области и бывшем «Беркуте».

«Есть все признаки подготовки к штурму, — говорится в сообщении. — Гарнизон редута „Запорожье“ занял боевые позиции и подготовился к отражению штурма», — говорится в сообщении.

Участники блокады призывают «патриотов» прийти на помощь. Штаб также обращается к должностным лицам МВД и предупреждает, что именно они будут «лично отвечать перед теми, кто останется в живых».

Как сообщало EADaily, 26 января националисты и некоторые народные депутаты начали блокаду железной дороги с Донбасса, в том числе и поставок угля из ЛДНР. В результате под угрозой оказалась энергетическая система самой Украины. 15 февраля Кабмин на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины. Накануне радикалы начали также блокировать автодороги, ведущие в ЛДНР.