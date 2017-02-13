Блокада понад усе: на ферросплавном заводе в Краматорске остановлена работа доменной печи (ФОТО, ВИДЕО)

На ферросплавном заводе в Краматорске из-за блокады праворадикалами торговли Украины с Народными Республиками приостановлена работа доменной печи. Специалисты предупреждают — дальше будет только хуже.

О вынужденной приостановке работы доменной печи из-за нехватки угля сообщила пресс-служба предприятия.

Решение о прекращении работы печи было принято руководством завода на экстренном совещании 12 февраля.

«В связи с неправомерными действиями неустановленных лиц в военной форме без опознавательных знаков был заблокирован железнодорожный переезд в Бахмуте (Артемовск — РВ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В случае, если производственный процесс не будет восстановлен в течение 10 дней после остановки, произойдет ряд технологических изменений, следствием которых будет полный вывод доменной печи из строя, подчеркивается в сообщении.

Остановка производства в свою очередь повлечет не только массовые увольнения (завод обеспечивает работой 1200 жителей города), но и полное обесточивание энергозависимых предприятий и населенных пунктов, поскольку Краматорский ферросплавный завод поставляет электроэнергию железнодорожному вокзалу, больнице и близлежащим поселкам.

В воскресенье глава оккупационной так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, очевидно паникующий из-за происходящего во вверенной ему вотчине, встречался в Краматорске с координаторами блокирования железной дороги и курирующими их нардепами Верховной Рады Семеном Семенченко, Владимиром Парасюком и Тарасом Пастухом.

«Они озвучили свою позицию по поводу блокирования, я им рассказал о реальной политической и экономической ситуации в области и о возможных последствиях. И подчеркнул: нужно помнить, что здесь — прифронтовые территории и к организации здесь каких-либо массовых акций нужно подходить очень и очень взвешенно», — написал Жебривский на своей странице в соцсети.

Встреча представителя властей и представителей незаконных вооруженных формирований, совершающих акт диверсии, закончилась безрезультатно.



Как сообщала ранее «Русская Весна», премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман уже открыто признал, что альтернативы углю, который добывается в Республиках Донбасса, у Украины на сегодняшний день нет.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик в свою очередь предрекал, что разрыв связей Украины с Республиками Донбасса приведет только к увеличению вооруженных сил ДНР и ЛНР на 600 тыс. бойцов.

Показательно, что 11 февраля в Краматорске состоялось «народное вече», на котором сошлись как сторонники, так и противники блокады (см. фото и видео ниже). Обе «партии» размахивали желто-голубыми флагами и пели гимн с правой рукой на сердце. В остальном обвиняя друг друга в госизмене.

Сторонники блокады заявляли, что ее цель в том, чтобы «привлечь внимание руководства страны, граждан и международных организаций к проблеме», что приведет к «освобождению заложников из плена террористов».

Противники блокады назвали ее ударом в спину Украине на дипломатическом фронте, дополнительным поводом для раздрая внутри страны и реальной угрозой оставить без тепла десятки тысяч украинцев.

Были приведены и экономические расчеты грозящей катастрофы. Так, импортная альтернатива донецкому антрациту обойдется бюджету и потребителям тепла в десятки миллиардов гривен. Только на разнице текущих цен Украина потеряет от 15 до 20 млрд гривен.

Сегодня в расчете тарифа Краматорской ТЭЦ уголь идет по 1400 грн за тонну. Импортный при расчете тарифа на отопление составит не менее 3000 грн за тонну. Каким при этом будет тариф за отопление, пока не может сказать никто.

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Последствия блокады ощутят на себе не только жители Краматорска, но и вся Украина.

«Центрэнерго» обеспечена углем на две недели. На Краматорской ТЭЦ угля в обрез, а эта организация снабжает теплом 65% многоэтажного жилого фонда города. Если блокада продолжится, Украине грозят веерные отключения.

Руководитель Краматорской ТЭЦ Станислав Волоха надеется, что ресурсов в лучшем случае хватит только для поддержки теплосетей, чтобы предотвратить размораживание системы.