БЛОКАДА — ПОБЕДА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Сегодня в моём родном городе День памяти и скорби. 8 сентября в 1941 году началась блокада Ленинграда, которая продлилась 900 дней и ночей вплоть до 27 января 1944 года.

Моя бабушка всю блокаду жила в Ленинграде. Моя тётя, оставшись во время блокады в 15 лет без родителей, пошла на завод «Большевик», где работала и жила. Некоторые из моих родственников умерли в блокаду и похоронены в братской могиле на Преображенском кладбище.

К сожалению, ещё находятся люди, которые рассуждают о том, что надо было сдаться немцам, тогда бы жили и пили баварское пиво. Несколько лет назад журналисты одного телеканала предложили обсудить вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?»

Некоторые называют блокаду Ленинграда «искусственной», а её саму «преступлением сталинского режима». По их мнению, «Дорога жизни» оказалась достаточно широкой для вывоза из города более 700 танков, но слишком узкой для эвакуации умирающих от голода людей. Действительно, в самый разгар битвы за Москву из осаждённого Ленинграда было отправлено свыше 400 полковых пушек, около 1 тыс. миномётов различных калибров и почти 40 тыс. бронебойных снарядов. 28 ноября 1941 г. командующий Западным фронтом Г.К.Жуков прислал в Ленинград телеграмму: “Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами”. «Заместитель председателя правительства Советского Союза Алексей Косыгин был уполномоченный от Государственного комитета обороны и был послан в Ленинград, — поведал в немецком бундестаге Даниил Гранин. — Он мне рассказывал, какая проблема ежедневно стояла перед ним. Отправлять по Дороге жизни на Большую землю детей, женщин, раненых или материалы, станки, цветные металлы, какие-то приборы — для военных заводов на Урале. Эта проблема выбора между людьми и приборами, необходимыми для военной промышленности, он рассказывал, какая это была мучительная и безвыходная проблема».

Недавно я приехал к монументу героическим защитникам Ленинграда, чтобы ещё раз побывать в музее и поинтересоваться у посетителей их мнением о подвиге ленинградцев. Я задал вопрос: что бы Вы ответили тем, кто предлагал сдать Ленинград фашистам?

https://www.youtube.com/watch?v=j9ZTp3Yd1XY&feature=youtu.be

24 января 2014 года на страницах журнала «Дилетант» доктор исторических наук Никита Ломагин и журналист Кирилл Александров обсуждали вопрос: стоило ли ценой такого числа человеческих жизней не сдавать Ленинград?

Кирилл Александров: «Блокады Ленинграда как таковой не было — всё-таки это была осада города». «Это не блокада города — это не замкнутое кольцо…. если мы посмотрим на северо-восточную часть, то мы увидим, что там вообще никакой блокады нет и через Ладогу действует Дорога жизни, то есть, есть как воздушный, так и морской ладожский коридор для подвоза продовольствия, вывоза раненых. Таким образом, получается, что полного обложения города нет».

Никита Ломагин: «Под Ленинградом осталась значительная немецкая группировка, которая не пошла на Москву, удалось сохранить флот балтийский, который был главной целью немцев после начала блокады, удалось сохранить мурманскую железную дорогу, по которой осуществлялись поставки».

«Если бы Ленинград пал, вся группа армии «Север» двинулась бы на Москву. Представьте себе, чтобы ещё 350 тысяч немецких войск из-под Ленинграда двинулись бы на Москву. Я думаю, что судьба Москвы была бы решена».

Сталин понимал, что в случае начала войны Ленинград станет одним из главных направлений удара. Ленинград был второй по значению город в СССР с населением около 3,2 млн человек. Стране он давал почти четверть всей продукции тяжёлого машиностроения и треть электротехнической. В Ленинграде было 333 крупных промышленных предприятия. На них работало 565 тыс. человек. Примерно 75% выпускаемой продукции было оборонной.

18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву №21, так называемый план «Барбаросса». Группе армии «Север» ставили цель захват Ленинграда и советской Прибалтики. Группа объединяла 16-ю и 18-ю полевые, а также 4-ю танковую армию, плюс 1-й воздушный флот (1070 боевых самолётов). Всего 23 пехотные дивизии, три моторизованные дивизии. Плюс на стороне гитлеровской Германии воевали финны (220 тысяч воинов). А также испанские добровольцы 250-й «Голубой дивизии». Всего более 730 000 человек.

Для Гитлера захват Ленинграда был не только военной, но и идеологической целью. Уничтожение колыбели трёх революций было бы большим ударом не только по военной мощи СССР, но не меньшим и по боевому духу Красной Армии. Немцы планировали захватить и уничтожить Балтийский флот, овладеть экономической базой региона, захватить торговый флот и обеспечить наступление на Москву. Но самоотверженность защитников Ленинграда сорвала планы блицкрига.

Войска группы армии «Север» за первые 18 дней войны прошли более 600 километров, и в начале июля были уже под Псковом.

23 июня под руководством командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Маркиана Попова были начаты работы по созданию Лужского оборонительного рубежа. Была построена 175-километровая линия укреплений глубиной 10-15 километров, 570 дотов и дзотов, более 250 километров противотанковых рвов и заграждений.

12 июля передовые германские части вышли к Лужскому укреплённому району, где произошла остановка немецкого наступления. Если бы немцев не задержали на «Лужском рубеже», то они, вероятно, с наскока взяли бы Ленинград, ещё тогда не подготовленный к обороне.

Немцы хотели взять город в течение 6-8 недель, но из-за стойкости защитников города до конца августа захватить Ленинград немцам не удалось.

В августе 1941 года в ходе кровопролитных боёв фашистские войска вышли на подступы к Ленинграду. Встретив упорное сопротивление наших солдат, немцы остановились в 4−7 км от города. Линия фронта проходила всего в 16 км от Зимнего дворца.

8 сентября 1941 года немецкие войска оказались в пригородах города. Немецкие мотоциклисты даже остановили трамвай на южной окраине города (маршрут №28 Стремянная ул. — Стрельна).

«Мы встретили войну неподготовленными, — сказал в одном из интервью писатель Даниил Гранин, участник боёв. — Они двигались на Ленинград со скоростью 80 км в день – невиданная скорость наступления! И мы должны были проиграть эту войну. … Город был открыт настежь… Немцы должны были войти в город. Ничего, никаких застав не было. Почему они не вошли? Я с этой загадкой окончил войну и жил много лет».

Во время отступления Даниилу Гранину пришлось покомандовать 347 стрелковым полком в составе дивизии, заменив полковника И.И.Лебединского, получившего тяжёлое ранение. Однако через два дня вместе с подчинёнными Гранин покинул линию фронта, описав это так: «17 сентября 41-го мы просто ушли в Ленинград с позиций с мыслью: „Всё рухнуло!“. Я, помню, сел на трамвай, приехал домой и лёг спать. Сестре сказал: „Сейчас войдут немцы — кинь на них сверху гранату (мы на Литейном жили) и разбуди меня“.

Почти не встречая сопротивления, немцы двигались по левому берегу Невы и 8 сентября заняли Шлиссельбург. Началась блокада. Население об этом не информировали почти две недели, надеясь, что советские войска скоро прорвут кольцо. Потеря Шлиссельбурга вызвала серьёзные затруднения в Ленинграде: прекратилось поступление боеприпасов, продовольствия, горючего, медикаментов, приостановилась эвакуация раненых.

В осаждённом городе осталось 2 млн. 544 тыс. гражданского населения. С началом войны добавилось не менее 300 000 беженцев из прибалтийских республик и соседних областей РСФСР. Вместе с жителями пригородных районов в блокадном кольце оказались 2 млн. 887 тыс. человек.

Когда германское командование осознало, что захватить Ленинград скорее всего не удастся, количество артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, увеличилось примерно в 6 раз. Немцы сбросили несколько тысяч зажигательных бомб с целью вызвать массовые пожары. 10 сентября им удалось разбомбить знаменитые Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия. Тысячи тонн продуктов сгорели. Один ветеран мне рассказывал, как они (мальчишки) собирали пропитанную сахаром землю, чтобы хоть как-то продержаться.

Ленинград обороняло большее количество войск, чем было наступавших немцев. Когда для обеспечения обороны Ленинграда был назначен Г.К.Жуков, 27 сентября 1941 года он распорядился, чтобы все командиры соединений и частей были предупреждены о том, что за самовольное оставление Петергофа и оборонительных позиций южнее Петергофа будут расстреляны как трусы и изменники.

Ещё во время войны открылся Музей обороны и блокады, экспонаты для которого собирали сами ленинградцы. Но в 1949 году музей был закрыт, а его руководство репрессировали по «ленинградскому делу».

В прошлом году я побывал в Музее обороны Ленинграда и осмотрел выставку «В награду – расстрел», посвящённую жертвам «ленинградского дела». Мне удалось побеседовать с директором музея Сергеем Юрьевичем Курносовым. Меня интересовал вопрос: была ли блокада преступлением руководства страны или во всём враги виноваты?

https://www.youtube.com/watch?v=EcW9tnN4IQo&feature=youtu.be

А по Вашему мнению, БЛОКАДА ПОБЕДА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

© Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.ru

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107652/20177/-