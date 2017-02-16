Блокада Донбасса: радикалы начали перекрывать автодороги (ФОТО)

Радикалы, организовавшие блокаду Донбасса, начали перекрывать автодороги.

Об этом сообщает Штаб блокады.

Отмечается, что сегодня был открыт первый блокпост.

«Сегодня ветераны Войны за Независимость, общественные активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которая осуществляется автомобильным транспортом. Блок-пост находится вблизи поселка Золотое Луганской области.

Вчера в своем выступлении премьер-министр Гройсман сообщил, что он поддерживает действия активистов блокады по блокированию всех грузов с оккупированных территорий „кроме угля”. Штаб благодарит господина Гройсмана за поддержку и планирует в ближайшее время создание блок-постов на других автомобильных трассах.

Тем более что уголь поставляется только по железной дороге, которая и так уже перекрыта».

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