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Блокада Донбасса: радикалы начали перекрывать автодороги (ФОТО)

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Блокада Донбасса: радикалы начали перекрывать автодороги (ФОТО) | Русская весна

Радикалы, организовавшие блокаду Донбасса, начали перекрывать автодороги.

Об этом сообщает Штаб блокады.

Отмечается, что сегодня был открыт первый блокпост.

«Сегодня ветераны Войны за Независимость, общественные активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которая осуществляется автомобильным транспортом. Блок-пост находится вблизи поселка Золотое Луганской области.

Вчера в своем выступлении премьер-министр Гройсман сообщил, что он поддерживает действия активистов блокады по блокированию всех грузов с оккупированных территорий „кроме угля”. Штаб благодарит господина Гройсмана за поддержку и планирует в ближайшее время создание блок-постов на других автомобильных трассах.

Тем более что уголь поставляется только по железной дороге, которая и так уже перекрыта».

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Блокада Донбасса: радикалы начали перекрывать автодороги (ФОТО) | Русская весна

Блокада Донбасса: радикалы начали перекрывать автодороги (ФОТО) | Русская весна

Блокада Донбасса: радикалы начали перекрывать автодороги (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487261375

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