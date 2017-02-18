Блокада Донбасса приведет к войне всех против всех и полному развалу Украины

Украинские обыватели настолько запутались в происходящем на Украине, что и сами не знают, кто из украинцев сепаратисты, кто боевики, кто титушки, или агенты Кремля. Да и сами вышеперечисленные, не знают «Ху из Ху».

В частности, это касается участников блокады Донбасса, которые создали уникальную акцию по «улучшению» жизни своих сограждан под пафосным названием «Торговля на крови».

С одной стороны конфликта выступают вроде бы официальные правоохранительные органы Украины, а с другой вполне себе легальные депутаты Верховной Рады, за которыми стоят почти такие же структуры МВД, в лице огрызков батальонов «Донбасс» и «Айдар».

В попытке создать блокаду на Донбассе, вообще чёрт ногу сломит. На Украине, наверное, попросту нечем заниматься, в виду отсутствия рабочих мест. Поэтому АТОшники начинают усиливать блокаду Донбасса, блокируя ЖД и автодороги.

Казалось бы, вполне логичный поступок со стороны укропатриотов, ведь блокада призвана давить врага изнутри. Но не тут-то было, блокада начинает отражаться на предприятиях приносящих доход Киеву и грозит техногенной катастрофой всей страны. За инцидентом стоит веерное отключение электричества, утрата 300 тыс. рабочих мест, длительная остановка промышленных мощностей, нарушение интеграционных экономических связей и дальнейшая просадка экономики. К тому же будет стоять вопрос атомной катастрофы, ведь АЭС не являются маневровыми генерациями и их остановка грозит развалом всей энергосистемы страны.

Напомню, что блокада Донбасса перекрывает поставки необходимого угля, который предназначен для выработки энергии на ТЭС (тепловых электростанциях). Топлива же в хранилищах ТЭС, осталось лишь на 4–6 недель выработки электроэнергии.

Кстати, не упущу возможности спросить: кто-то говорил, что Львовско-Волынский каменноугольный бассейн способен с головой обеспечить страну топливом, а дотационные и депрессивные шахтёры Донетчины, пусть палец сосут. Ну, где ваше вугiлля, товарищи укры? Где это ваше «и без вас проживём», а?

Однако вернусь к блокаде.

Конечно же о ситуации прекрасно осведомлены сами организаторы блокадной акции республик «Анна Каренина», которые только кажутся обычными патриотами, но определённо имеют вполне весомое влияние.

Уже сегодня с ними ничего не могут сделать силовые структуры страны. Порошенко теряет влияние и вынужден искать уголь для ТЭС в других странах, что неподъёмно для дырявого бюджета страны. Также рассматривается закупка электричества у «российского агрессора», что тоже довольно дорого. И если в газовом вопросе получалось юлить и не выплачивать долг, то с электричеством номер не прокатит. Получается, непонятно что хуже, торговля с ворогом № «рас» или с ворогом № «два». Кстати, ни то, ни другое не устроит ворога № «три» Семёна Семёнченко с Парасюком (читай: всех аниматоров из АТО).

Россия конечно же согласится в случае чего вести торговлю углём с Украиной, но осуществит сие действие транзитом через сообщение путей ЛДНР-Россия и накрутит цену за перевозку того же «сепарского» вугiлля (читай: за дебилизм).

Однако Семенченко уже заявил, что хлопцы будут так же блокировать ЖД сообщения с Россией и при необходимости всех ТЭС. Штаб блокады, также обратился к остальным патриотам, имеющим официально зарегистрированное оружие, с призывом вступать в ряды участников блокады, чтобы нарастить свою численность для большего охвата территорий.

Запутанная схема, да? Впрочем, ничего удивительного для Украины. Я 23 года прожил в этой стране и привык, что там всегда творится какой-то бардак. Сейчас объясню к чему это всё.

Аниматоры патриотической акции «Тынепройдэш», перекроют все без исключения поставки угля в страну, это и есть их главная цель, ведь долго закупать уголь втридорога из ЮАР и Америки, Петя себе позволить не может и страна частично канет в тёмную пучину холодных зимних ночей. Чего собственно и добиваются аниматоры.

Все разговоры о том, что этот уголь пахнет войной и смертью — лишь прикрытие. Для них самое главное — любыми способами оставить страну без света.

Думаете что Семенченко и Ко, не отдают себе отчёт? Разве они такие недалёкие, что станут зазря морозить и держать страну впотьмах? Нет, конечно. Блокада Донбасса — это конкретный политический заказ, рассчитанный на раскачивание ситуации внутри страны. Ведь все предыдущие раскачки оказались неэффективными, и народ не так охотно хочет наступать на старые грабли как раньше и не выходит на Майдан. Хотя некоторые попытки и были.

Народ давно находится на пределе мыслимого, и с трудом терпит новые реформы. Поэтому нужно дать толчок, который выведет людей на Майдан, разложит старые палатки, разожжёт покрышки и будет курироваться новым заказчиком как и прежде.

Патриоты и озлобленные от темноты миряне, тут же схватятся за вилы под руководством Пана Ляшка или даже Панi Тимошенко (что наиболее вероятно в виду её связей с Коломойским), и пойдут разносить в хлам Верховну Раду, Кабмин и самого Петра Порошенко.

Пётр Алексеевич (дорогой), несмотря на свои политические победы в прошедшем году и существенное унижение Коломойского, всё равно переживает угрозу изгнания по лекалам Януковича. Ситуация раскачивает под ним кресло и имеет все шансы сложится против его президентства.

Обратите внимание, что Парасюк и Семенченко — вакормыши Коломойского, а Коломойский в свою очередь, особенно сильно обижен политическими результатами прошлого года на Порошенко и также имеет свои счёты с Ахметовым, активы которого при блокаде Донбасса страдают больше всего.

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Как блокадные процессы могут развиваться дальше, и на что они рассчитаны? А всё довольно просто.

Порошенко не сможет дать команду разогнать участников блокады Донбасса, по одной простой причине: применив против аниматоров блокады силу — ответ будет адекватным. В этом случае страна входит в состояние гражданской войны, но уже на несколько фронтов и Петю будут называть кровавым не только в Донбассе, но и по всей Украине.

Однако, это может произойти если ситуация не разрешится снятием блокады. Но Украина всё равно рискует рано или поздно выйти на новый виток гражданской войны.

Что может произойти дальше? А дальше страна войдёт из частично тёмного периода, в совершенно тёмные и смутные времена, которые могут быть обильно приправленные колоссальными жертвами.

В случае сценария «Третий Майдан», страна так или иначе начнёт следующую фазу гражданской войны, что на руку уставшему народу Донбасса, но недопустимо для народа Украины. Ведь значительные силы АТО оторвутся от Востока, и будут переброшены в Киев, Днепропетровск, Запорожье и остальные регионы страны. Однако это после вероятных событий в Киеве.

Майдан соберёт множество людей, которых Порошенко прикажет подавить всеми возможными способами, но встретит отпор от ветеранов АТО.

Многие демобилизованные участники АТО, не в состоянии вернуться к мирной жизни и мысленно остаются на войне. Поэтому их не хотят брать на работу и мягко говоря, недолюбливают гражданские. Ветераны быстро примыкают к преступному миру или вступают в «патриотические» военные подразделения контролируемые политическими или любыми другими силами страны.

Среди бывших АТОшников, очень много тех, кто незаконно владеет боевым оружием, которое вступится за идеи Новейшего Майдана не резиновыми пульками и кирпичами брусчатки, а нарезным против нарезного, гранатами против гранат.

Кастрюли и Коктейли Молотова будут не в моде. В тренде будет тяжёлое оружие. Ведь зажигательной смесью БТР не остановить, а кирпичом броник не пробить. Да и охотничье ружьё сгодится разве что детей пугать.

Огромную часть структуры МВД, составляют разномастные батальоны, курируемые отдельно заинтересованными политиками или бизнесменами, которым вся структура МВД уже давно не указ. Главным из них это Коломойский. Собственно МВД уже давно не так едино как было при Януковиче, да и человеческий фактор в составе министерства далеко не тот что был.

В составе современного МВД находятся те люди, которые сами прошли через огонь Майдана и гражданской войны, а некоторым из них при возможных событиях терять будет нечего. Они будут драться за себя в надежде убедить своего хозяина в собственной исключительности, тем самым отстаивая права своего ланисты.

Часть майдана разбежится, часть подавят БТРами, и сражаться уже станет только бабло против бабла и влияние против влияния.

В Киеве разгорится целая война, при которой воевать станут на улицах жилых кварталов. Очереди будут влетать в окна, а гранаты рваться возле подъездов домов. Киев заполнят остовы сгоревших машин и трупы окровавленных людей, которых хоронить будет некому, ведь люди будут боятся лишний раз выйти на улицу.

Следом война раскинется по всей Незалежной, и кто прав, кто виноват, будет уже недосуг. Страна разорвётся на множество сфер влияния, а Донбасс отобьёт свои законные земли и возможно притянет новые.

Ведь в условиях разрозненной междоусобной войны, Донбасс единственный будет иметь организованную и единую армию, к которой захотят примкнуть противники современной нацистской Украины. Таким образом, сценарий Новороссийской экспансии имеет все шансы сбыться и освободить значительные территории страны.

На такой военный поворот непременно отреагирует международное сообщество, и ООН конечно же введёт свой контингент. На период вероятных междоусобиц, во Франции и Германии будут проходить выборы (весной и осенью соответственно), и одними из самых главных требований к кандидатам, станет вопрос мира на Украине.

После долгих военно-политических столкновений, вполне вероятно, что Украину разделят на две сферы влияния по границам Днепра, как это было сделано в сотрудничестве СССР и США в Корее, которую поделили ровно по 38-й географической параллели. Также было сделано и в Германии, когда возвели Берлинскую стену и окопали страну рвами. Только в Украине стеной и рвом может стать пограничная река Днепр.

В этой связи, можно только гадать к каким соглашениям придут стороны, и под чьим влиянием окажется Киев. Ведь тот под чьим влиянием окажется Мать городов русских, тот и будет иметь перевес в свою пользу.

Вероятно, столицу поделят по той же речной линии, как остальную Украину, а на соединительных островках Днепра, будут размещены КПП. Левобережка будет в постоянном напряжении и возникнет вопрос о принадлежности Киево-Печерской Лавры (сердце русского духа) и остальных памятников культуры. Да собственно, по оба берега будут считать противоположную сторону исконно своей по праву родства. И кто прав, кто виноват, понять будет снова не дано.

Только в этом случае можно будет считать конфликт замороженным, по принципу Приднестровья на относительно долгое время. Но в любом случае, историческая справедливость состоится и Киев будет за нами. За 1200 лет Киев захватывали многие, но удержать его так никому и не удалось и сейчас не удастся.

Аграрно развитый запад, будет оторванный от Аграрно-индустриального востока, границы будут закрыты и торговать с Россией будет только восток. В таких условиях западная часть Украины обеднеет и образумится глядя на развивающийся после пучины бед восток. Вот тогда западный народ и потянется магнитом к более успешной части. Нацисты сами себя изживут, сбегут работать в страны ЕС и частично будут уничтожены местными. Украинский патриотизм исчезнет, ибо чувству голода он неведом.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»