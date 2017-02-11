Близость расположения сил и средств сторон конфликта в Донбассе чревата продолжением эскалации, — Хуг

Близкое расположение вооруженных подразделений сторон конфликта в Донбассе может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии фронта.

Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«Еще одна важная причина, по которой может продолжиться эскалация, — это близкое нахождение сторон друг к другу.

Если эти позиции так и останутся близки друг к другу, риск новой вспышки будет неизбежен», — сказал представитель международной организации.

Он также подчеркнул важность отвода запрещенного Минскими соглашениями вооружения от линии соприкосновения.

Ранее командование ДНР сообщало о разработанном плане стабилизации обстановки на линии соприкосновения сторон. Документ прошел ряд согласований, в том числе с миссией ОБСЕ.

Основные его тезисы — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных «Минском» вооружений, предоставление беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ к местам хранения техники, в радиусе 1 км от ДФС создается зона без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет любых наступательных операций.

Украинская сторона данный план обсуждать отказалась.

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