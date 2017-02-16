Ближе всех к коммунизму снова Россия

История с убежавшими на Украину бывшими депутатами Государственной Думы Вороненковым и Максаковой, а также рассуждения Петра Григорьевича Балаева ещё раз навели на простую мысль.

На самом деле, объективно, Россия и сейчас, как никогда, близка к коммунизму. Гораздо ближе, чем многие, если не все, западные страны.

Во-первых, в развитых и укрепившихся буржуазных государствах в самом основании всей конструкции лежит Священное право частной собственности. У нас этот вопрос решается скорее и чаще по понятиям, чем по Закону. Вообще Закон, как обеспечение абстрактной идеи Права владеть и распоряжаться индивидом какой-то вещью, у нас имеет весьма условную силу. Конечно, сажают за преступление черты, указанной в Законе, но мыслят всё-равно категориями понятий, справедливости, наконец силы.

Во-вторых, очень успешно дискредитируется главный орган канализации стремлений рабочего класса к участию в управлении, а именно представительные органы власти. Сил тех выродков, подонков и просто идиотов, которых набирают в Госдуму, а также во всевозможные местные представительные органы, с лихвой хватает на возбуждение тотального неприятия народом таких форм «правления». Выборные органы власти имеют заслуженную славу сборищ клоунов.

В-третьих, в нашей культуре, где нет полученного от рождения уважения к Священному праву собственности, где нет выстроенных веками механизмов сокрытия своей власти и своего богатства, где нет общественно принятых норм обращения богатеев со своим богатством, олигархия как редко где ещё вызывает неприязнь у всех слоёв. Путинские годы ничего не изменили: при действительно большой поддержке самого Путина среди народа, редко кто отпустит доброе слово в адрес его же друзей: Тимченко, Ротенбергов, Ковальчуков и так далее. Что говорить о «старом» олигархате: никакой коллектвный потанин никакими благотворительными проектами никогда не сможет хотя бы слегка обелить своё имя. Естественно, обычным работягами любой страны не за что любить свой олигархат, но у нас эта нелюбовь достигла объединяющей разные социальные слои идеи.

С одной стороны, естественным союзником за построение коммунизма является ошибочно похороненный пролетариат, то есть класс наёмных работников, которые не имеет ничего, кроме своего Трудового договора, Контракта и непогашенного кредита. С другой стороны, многочисленный класс государственных служащих и работников госкомпаний, который естественным образом трудится на благо всей страны, имея только минимум гарантий, и тоже совершенно ничем не обязанный олигархату. Наконец, с третьей стороны представители малого и среднего бизнеса, которые в иных странах гарантированны от резких изменений экономический условий, обвальных девальваций валют, наглого отъёма собственности представителями власти, в нашей стране постоянно балансируют на грани разорения и перехода в простые наёмные служащие, то есть в пролетариат.

И, наконец, идеологи и практики коммунизма говорили и писали по-русски («…я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин»). Что облегчает нам доступ к Знанию и теоретическому, и практическому.

Олигархат, как естество, самая сущность капиталистической системы отношений, у нас предельно объектизирован, отношение к нему сложилось в прочный монолит. Там, где другие народы путаются в политических обманках («выбор» между псевдо-социалистами и националистами, глобалистами и совсем уже никому не понятными «консерваторами», за всеми которыми прячется интерес крупного капитала), наш народ трезво смотрит на вещи, как они есть на самом деле. Неполиткорректно, то есть прямо и честно, мы называем вещи своими именами, что уже есть половина Победы.

Дело осталось за малым: за той самой искрой.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110169/17211/-