Благодаря России Асад сильнее, чем два года назад, — премьер Италии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что позиции президента Сирии Башара Асада сейчас сильнее, чем два года назад, благодаря России.

«Асад сильнее, чем два года назад. Благодаря России, это правда», — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

Он также отметил, что Асаду придется уйти, вопрос состоит в том, когда это произойдет.

По словам итальянского премьера, с Асадом необходимо вести переговоры. Он также полагает, что удары США по сирийской авиабазе были «мотивированными», так как президент Дональд Трамп «правильно» отреагировал на такие «ужасные вещи, как применение химического оружия».

Однако, подчеркивает Джентилони, за этим должны последовать политические переговоры.

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