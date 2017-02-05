Битва за Америку: «хозяева мира» против Трампа

Казалось, что США — ключевая база глобальной либеральной элиты. Можно сказать — их отчий дом в философском смысле этого слова. Но последние события показывают, что это может быть и не так. Все может быть сложнее.

Протестно-погромная трампофобия. Примерно так можно описать поведение политических противников 45-го президента США после его официального вступления в должность. Да и во время инаугурации тоже. Нет, конечно, понятно, что не всем в Америке нравится программа нынешнего главы государства, предельно четко сформулированная еще в ходе избирательной кампании.

Слишком круто, считают разные группы населения. Но так ведь и не бывает, чтобы позиция того или иного политика была по душе всем. На земном шаре или в любом отдельном государстве всеобщего консенсуса никогда не было и не будет.

Разумеется, глупо отрицать и тот факт, что Трамп в известном смысле — революционер, ломающий установки, навязанные стране за предыдущие десятилетия.

Он шаг за шагом разрушает некую матрицу, над созданием которой усердно трудились представители прежних элитных группировок. Элементы этой матрицы прочно засели в сознании многих рядовых американцев. Они-то и протестуют.

И главный вопрос — стихийное ли это движение масс или сценарий, в котором четко расписаны все роли. В том числе и для тех, кого используют «втемную». Для смены любой неудобной власти, пусть даже и той, которой без году неделя, необходимы бойцы, пушечное мясо. Их просто нужно правильно настроить и предложить план действий, в том числе уличных. Американские политтехнологи и стратеги, кстати, на этом деле собаку съели. В США даже учебники написаны с пошаговыми инструкциями.

И здесь волей-неволей возникает сомнение: а смирилось ли мировое либеральное «закулисье», если признать факт существования такового, с победой несистемного и неуправляемого им Дональда Трампа. Похоже, ничуть. Причем категорически.

Нет, в день инаугурации были соблюдены все священные для Америки традиции. Новый президент жал руку уходящему и даже усадил его в вертолет. На трибунах стояли прежние главы государства с чадами и домочадцами и мило улыбались. Была там и основная соперница Трампа Хиллари Клинтон. Вот только под улыбками на некоторых лицах можно было разглядеть явный холодок.

Протесты и погромы в США нарастают. Калифорнийский университет в Беркли, владельцы магазинов в Нью-Йорке. Наконец, пресловутый женский марш, прошедший еще в январе. Странная вещь, но вспыхивают очаги несогласия с новой властью в местах, по определению насыщенных молодыми, энергичными людьми. Теми самыми, которые являются пороховым зарядом при любых переворотах.

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Кстати, протестное движение поддержали Обама и Клинтон, что выглядит с их стороны как минимум политически безответственно. Подозрительным выглядит и тот факт, что одним из финансистов марша феминисток стал Джордж Сорос.

Тот самый «старичок» Сорос — выдающий себя за филантропа международный спекулянт с большим опытом организации «цветных революций» в разных точках планеты. На эти задачи работает целый фонд его имени со штатом умных, опытных и циничных специалистов.

Так что, настал черед применять эти технологии в Америке? Если это так, то Трамп серьезно наступил на хвост мировой либеральной элите. И она либо сбросит этот хвост, подобно ящерице, а потом забьется в удобную и безопасную нишу, либо в меру сил будет защищаться и нападать. Похоже, выбран второй, жесткий вариант.

США вступили в новый для себя период. Раньше казалось, что эта страна — ключевая база той самой глобальной элиты с либеральными взглядами и контролем над колоссальными финансовыми потоками. Можно сказать — их родина в философском смысле этого слова. Но последние события показывают, что это может быть далеко не так.

Америка — лишь временное, удобное прибежище, которое в случае непредвиденных обстоятельств можно подвергать таким рискам, какие по-настоящему родным местам никогда не пожелаешь.

Трамп обратился к корневым представлениям американцев о своей стране и предлагает им отдалиться от формируемого глобалистами мирового мейнстрима, занявшись самими собой.

Это не просто беспокоит, а раздражает его политических — в широком смысле — противников.

Нельзя исключать, что в своем гневе они готовы зайти слишком далеко. И отнестись к самим США не как к исключительной и великой державе, к чему все давно привыкли, а как к очередному государству, которое надо поставить на место. А для начала, согласно тем самым учебникам, во главе такого государства нужно поставить нужных людей. Впрочем, вряд ли Трамп и его единомышленники испугаются такой перспективы. Воробьи стреляные.

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Илья Харламов