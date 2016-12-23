Битва экстрасенсов: Джулия Ванг — победительница 15 сезона страдает анорексией?

Битва экстрасенсов: Джулия Ванг. Поклонники «Битвы экстрасенсов», которые регулярно смотрят выпуски этого мистического шоу, конечно же, помнят участницу прошлых сезонов Джулию Ванг. Недавно в сети была опубликована её новая фотография, которая шокировала поклонников. Многих фанатов проекта удивила внешность девушки, которой нет еще и 40 лет.

Среди всех участников проекта «Битва экстрасенсов» самой таинственной особой была Джулия Ванг. Она одевалась и выглядела экстравагантно и этим привлекала внимание телезрителей. Для неё был присущ дерзкий нрав, а кроме этого она обладала завораживающим взглядом. Благодаря этому на фоне своих соперников девушка выделялась. Сама Джулия, говоря про себя, утверждает, что она не является человеком, а представляет просто дух, который помещен в человеческое тело. По ее словам, она является Духом Хаоса.

Битва экстрасенсов: Джулия Ванг. В одном из предыдущих сезонов Джулия показала себя успешно и в итоге в финале стала победительницей проекта. После этого у неё возникла армия поклонников, которые стали следить за её жизнью посредством социальной сети Instagram. Здоровьем девушки в последнее время её фанаты сильно обеспокоены. Сначала они стали замечать, как девушка стала резко худеть. Теперь же для них поводом для беспокойства является то, что на последних фотографиях Джулия выглядит сильно постаревшей для своих лет.

Последние фотографии, которые были опубликованы в сети, демонстрируют, что Ванг приобрела практически неузнаваемый вид. Если раньше девушка имела круглое лицо, то теперь она в результате сильного похудения имеет совершенно другое лицо. Её лицо выглядит осунувшимся. Кроме этого ясновидящая решила изменить свою прическу и сделала короткую стрижку. Ванг перестала использовать косметику. Поэтому на мужчину стала больше походить эта блондинка.

Битва экстрасенсов: Джулия Ванг. Такие негативные изменения во внешности Джулии заставили поклонников строить догадки, с чем связаны такие резкие перемены во внешности. На критику в свой адрес Джулия реагирует довольно резко. Отвечая на негативные высказывания от одного подписчика, она написала, что поклонники, который высказывают критику по поводу её внешности, являются страшными как атомные взрыв и тупыми как валенки, при этом сами воспринимают себя как супер классных. По словам Джулии, слышать это довольно смешно.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7886-bitva-ekstrasensov-dzhuliya-vang-pobeditelnica-15-sezona-stradaet-anoreksiey.html