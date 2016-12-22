“Битва экстрасенсов”, 17 сезон: победителем финала стал — Свами Даши, пара Керро и Шепс воссоединились

“Битва экстрасенсов”, 17 сезон — победил Свами Даши. В эту субботу телезрители смогут увидеть последний выпуск 17 сезона самой популярной на российском телевидении мистической программы. В финале «Битвы экстрасенсов» появятся маги, которые будут бороться за главный приз. Однако сами съемки выпуска прошли неделю назад, поэтому фотографии победителя и церемонии награждения уже доступны в сети Интернет.

Еще несколько недель назад стало известно о том, что Свами Даши, который по ходу сезона демонстрировал высокие результаты, смог завоевать победу. Поздравить его уже успели организаторы шоу, а также участники, которые принимали участие в финале. На официальной страничке проекта в сети Instagram можно увидеть фотографию, на которой запечатлён Свами Даши, держащий в руках главный приз программы.

“Битва экстрасенсов”, 17 сезон — победил Свами Даши. После публикации видеозаписи с финалистом, в социальной сети появился пост, который разместила Николь Кузнецова. Напомним, что эта ясновидящая принимала участие в прошлом сезоне проекта. Женщина написала в сообщении, что она знала, что таким будет исход очередного сезона мистического проекта.

Когда в сети появились фото и видеоматериалы, связанные с победителем проекта, то поклонники в комментариях стали поздравлять Свами с победой. Теплые слова они высказали в адрес магов.

Отметим, что в 17 сезоне в третий раз за победу боролась Мэри Керро. Все предыдущие попытки участия в проекте не завершались для неё победой. Она неизменно занимала второе место. В этом году победительницей стать она снова не смогла и опять оказалась на втором месте. По ходу финального выпуска стало известно о том, что у неё произошло воссоединение со своим возлюбленным Александром Шепсом.

“Битва экстрасенсов”, 17 сезон — победил Свами Даши. Интересным моментом является то, что с этим молодым человеком в течение 17 сезона её ничего не связывало. Своей мечтой девушка поделилась в последнем выпуске. Она рассказала о том, что ее главной мечтой является родить ребенка. Однако тогда рядом с ней мужчины не было, поэтому она сообщила, что аист принесет ей желанного ребенка.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7875-bitva-ekstrasensov-17-sezon-pobeditelem-finala-stal-svami-dashi-para-kerro-i-sheps-vossoedinilis.html