«Битва экстрасенсов» 17 сезон: кто выиграл в финале — стало известно имя победителя

«Битва экстрасенсов» 17 сезон — кто победил, смотреть онлайн. 17 декабря состоялись съемки финального выпуска программы Битва экстрасенсов. В результате стало известно, что победу в 17 сезоне одержал Свами Даши. Его успех можно считать закономерным, поскольку по ходу всего сезона он демонстрировал свою силу и удачно проходил все испытания, регулярно попадая в белый конверт. По итогам голосования зрителей, которые решали судьбу главного приза этой программы, именно Свами занял первое место. Второе место за собой закрепила Мэри Керро. Однако эта информация не точна. А все потому, что окончательные результаты голосования пока не подведены. Некоторые источники сообщают о том, что девушка оказалась на третьем месте.

«Битва экстрасенсов» 17 сезон — кто победил, смотреть онлайн. Стоит отметить, что хотя съемки финального выпуска прошли вчера, тем не менее, поклонники этой программы смогут увидеть последнюю программу 17 сезона 24 декабря. 18 декабря появится точная информация о победителях и о том, на каких местах расположились участники финала. По информации, которая существует на настоящий момент, победа досталась Свами Даши, а на втором месте оказалась Мэри Керро.

Перед съемками финального выпуска программы продюсеры через свою страничку в социальной сети пригласили всех поклонников прийти на место съемок, чтобы поддержать участников финала. Поэтому еще вечером перед зданием, в котором проходили съемки, собралось немало фанатов данной программы. Однако победителя узнали только в 2 часа ночи. К этому времени участники стали покидать здание. Из строения, расположенного на Новой Басманной, первым вышел Свами Даши. Его сразу стали приветствовать, поскольку в руках он держал главный приз программы.

«Битва экстрасенсов» 17 сезон — кто победил, смотреть онлайн. Александр Шепс появился на съемочной площадке, чтобы оказать свою поддержку своей возлюбленной Мэри Керро. Появление в этом сезоне проекта колдуньи из Эстонии было большой неожиданностью, как для фанатов, так и для участников. Девушка пришла на проект в третий раз с желанием завоевать главную награду. Два раза она уже появлялась на шоу, но всегда довольствовалась только вторым местом. В этом сезоне ей снова не повезло и она опять вторая. Однако колдунья уже высказал мысль о том, что планируют еще раз появиться на проекте и побороться за Руку.

«Битва экстрасенсов» 17 сезон — кто победил, смотреть онлайн. Таким образом, можно говорить о том, что лучшим экстрасенсом был признан Свами Даши. Кроме участников финала на съемочной площадке оказались и маги, которые принимали участие в текущем и боролись за победу в предыдущих сезонах программы. На съемки пришли Денис Высоцкий и Елена Голунова. Также появилась победительница предыдущего сезона Виктория Райдос. Еще на съемках присутствовала Мария Ган, Наталья Бантеева, а также Татьяна Ларина.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7810-bitva-ekstrasensov-17-sezon-kto-vyigral-v-finale-stalo-izvestno-imya-pobeditelya.html