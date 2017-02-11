Биатлонисты Фуркад и Шипулин помирились

Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад в субботу 11 февраля после спринтерской гонки в знак примирения пожали друг другу руки после инцидента на старте чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Об этом пишет Р-Спорт.

Ранее на финише смешанной эстафеты Фуркад подрезал Шипулина, правда формально не нарушив при этом правила. Перед этим после контакта с французом упал другой российский биатлонист Александр Логинов.

На церемонии награждения по итогам смешанной эстафеты, где россияне стали бронзовыми призерами, а французы — серебряными, Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду, и тот демонстративно покинул пьедестал, но затем вернулся. Позднее Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к Фуркаду.

Тем не менее примирение спортсменов состоялось, что подтверждает и пресс-служба Союза биатлонистов России.