Безумие Европы: Нацгвардия Украины признана одной из лучших

Представители Национальной гвардии Украины приняли участие в международных учениях полицейских подразделений по программе European Union Police Services Training, проходивших на базе Национального центра подготовки сил жандармерии во Франции.

Инициаторы мероприятия отметили лучшими по профессиональному выполнению задач представителей Украины, Португалии, Испании и Румынии.

В учениях EUPST приняли участие 234 представителя из 18 стран мира. В курс учений были включены теоретические занятия и практическая отработка вымышленных критических ситуаций, которые сформированная «миротворческая миссия» из участников должна решить совместными усилиями.

Проект EUPST предусматривает проведение ежегодных тренингов на базе учебных центров жандармских и полицейских формирований государств-членов ЕС. Масштабные международные тренировки объединяют для выполнения совместной миссии правоохранителей структур с военным статусом и полиции стран Европейского Союза, других стран Европы и Африки.

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