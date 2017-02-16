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Без укропа: МИД РФ поделился рецептом котлет «по-крымски» (ФОТО, ВИДЕО)

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Без укропа: МИД РФ поделился рецептом котлет «по-крымски» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Министерстве иностранных дел России поделились рецептом котлет «по-крымски», которые очень взволновали журналиста New York Times Ивана Нечепуренко. Настолько, что он разместил на своей странице в соцсети фотографию из столовой российского внешнеполитического ведомства.

«В столовой российского МИД блюдо, которое называется котлета “по-киевски”, назвали котлета “по-крымски”», – переживает Нечепуренко.

​«Уважаемый Иван, рады расширению горизонта Ваших гастрономических познаний», — ответили журналисту на официальной странице МИД России в Twitter, сопроводив пост подробным рецептом блюда.

Как сообщают СМИ, главной изюминкой котлеты «по-крымски» является отсутствие укропа.

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Без укропа: МИД РФ поделился рецептом котлет «по-крымски» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Без укропа: МИД РФ поделился рецептом котлет «по-крымски» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487223410

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