Без России с «геополитическим Чернобылем не справиться», — экс-глава ЦРУ

То, что происходит в Сирии с 2011 года, можно назвать «геополитическим Чернобылем», который заразил весь регион от Ирана до самой Северной Европы, считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Как он поясняет в своём интервью, «цунами беженцев» от этой войны стало для стран НАТО даже большей угрозой, чем кризис в еврозоне, пишет Europe 1.

Однако, по мнению Петреуса, ничего нельзя будет сделать в Сирии для достижения мира без России. «В вопросах вмешательства и пропаганды Россия перешла границы. Она показала свою крайнюю агрессивность со своими соседями в Грузии и Украине, со странами НАТО и поддерживая в военном плане сирийского диктатора с его варварскими методами», — говорит Петреус.

«Но в то же время, — признаёт экс-глава ЦРУ, — мы должны сохранять стратегические отношения с Россией, в частности, потому что без неё нельзя обойтись при разрешении конфликта в Сирии». И этот диалог, по его словам, нужно вести с оглядкой на интересы НАТО и на общие интересы западных стран и России.

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