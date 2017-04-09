Без России невозможно найти решение сирийского конфликта, — МИД Германии

Разрешить сирийский кризис без участия Москвы невозможно, считает глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Без Москвы решение сирийского конфликта найдено не будет. Важнее всего сейчас преодолеть раскол в Совете Безопасности ООН и продвигать усилия по поиску мира под эгидой ООН», — заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag.

«У меня есть чувство, что Россия не будет всегда держать над (президентом Сирии Башаром) Асадом свою оберегающую руку. Тем более важно сейчас продвигаться вперед на переговорах ООН», — добавил он.

Говоря о ракетном ударе США по базе в Сирии, политик отметил серьезность международной обстановки и предостерег от дальнейшей эскалации. Габриэль отметил, что только политическое решение, поддержанное Россией, США и крупнейшими державами региона, может положить конец страданиям людей.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

В социальных сетях начали активно распространяться хештеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR, которые продолжат набирать популярность в связи с агрессией против мирных жителей и военных Сирии.

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