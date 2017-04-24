Беспредел на трибунах во время матча киевского «Динамо» и «Шахтера»: свастика, нацистские флешмобы, файеры и драки (ФОТО, ВИДЕО)

На Украине, как известно, фашистов и нацистов нет. Это еженедельно подтверждается новостями из Украины. Украинский журналист Алексей Братущак в своем блоге рассказывает о недавнем матче «Динамо» — «Шахтер» и о том, чем он запомнится инспекторам УЕФА и обычным болельщикам. «Изображение Гитлера у донецких ультрас, свастика — у киевлян. Бросание файеров в людей фанатами обеих команд. Драки и беспорядки на стадионе. Все это инспектор УЕФА увидел на матче «Динамо» — «Шахтер». Европеец приезжал, чтобы проверить готовность Киева к проведению финального матча Лиги чемпионов-2018. К этому матчу готовились все: футболисты обеих команд, болельщики, милиция, местная власть, европейские футбольные функционеры. Лучше всего получилось у фанатов. Свастика от ультрас «Динамо» Ультрас «Динамо» подготовили акцию «#белаяшиза». Всех призывали прийти в белом. Пришли… Проблема этой акции для «Динамо» еще и в том, что накануне матча футболисты клуба записали видео обращение к фанатам с призывом готовиться к «белойшизе». «Надеюсь, вы уже приготовили белый костюм для „белойшизы“, „Мы вас ждем на стадионе, не забывайте про „белуюшизу“ — вот что говорят футболисты „Динамо“ Коваль и Сидорчук на видео. Гитлер от ультрас «Шахтера» Фанаты «Шахтера» собирались на матчи в черном. У них свои «кумиры». Донецкий клуб также отличился. Разместил на своем официальном сайте фото фаната с изображением Гитлера на футболке… Код 88

В чем ультрас «Динамо» и «Шахтера» объединились, так это в своих традиционных перфомансах на 88-й минуте матча.

Правоохранители беспомощны против «оружия фанатов»

На матче были усилены меры безопасности. Следили за порядком 1140 работников полиции. На стадион запрещали проносить рюкзаки. Их можно было оставить в «камерах» на входе. «Камерами» служили обычные автобусы.

Несмотря на усиленные меры безопасности фанатам снова удалось пронести свое «оружие» в достаточном количестве.

«Оружие фанатов»

Инспектор УЕФА оценил ловкость украинских фанатов. И вернулся в штаб-квартиру в раздумьях относительно способности украинских правоохранителей обеспечивать безопасность на стадионах. Для европейских функционеров это очень важный и чувствительный вопрос в свете последних терактов, связанных с футбольными событиями.

Теперь в УЕФА должны задуматься: если на «Олимпийский» так легко пронести «оружие фанатов», то не смогут террористы прийти со своим оружием на финал Лиги чемпионов-2018?

На «Олимпийском» начали кидать файеры в людей

Такого опасного матча я не помню. На нем горящие файеры бросали прямо в людей.

Один инцидент устроили ультрас «Шахтера». Со своего гостевого нижнего сектора они бросили файер на верхней. Получили его обратно и снова бросили. После этого еще и драку устроили.

Весь инцидент от начала до конца снят на этом видео:

«Прячьте девчонок и детей!», ультрас «Шахтера» идут

Подобный случай произошел и на противоположной стороне стадиона. В верхнем секторе прямо над ультрас «Динамо» один из фанатов бросил горящий файер на нижние ряды.

Все эти действия нужно воспринимать как сознательные провокации. Накануне матча организаторы призвали болельщиков не устраивать противоправных действий и не проносить на НСК «Олимпийский» различные запрещенные средства, в частности, пиротехнику, поскольку на матче «Динамо» — «Шахтер» будет присутствовать Инспектор УЕФА, который проверит готовность служб стадиона к финалу Лиги чемпионов 2018 года».

Эти просьбы на ультрас не подействовали.

Поэтому стоит готовиться, что вскоре мы увидим продолжение фильма «Стадионы ненависти». И кадры к нему авторы смогут взять с матча «Динамо»-«Шахтер». Ультрас выдали полный набор…

Увидим ли наказание?

На стадионе постоянно твердят о каком-то видеонаблюдении, благодаря которому все нарушители будут привлечены к ответственности. Ну и где? Кто? Когда?

Правоохранители или абсолютно не способны бороться с нарушителями правил и законов пребывания на стадионе. Или есть общая позиция с футбольными функционерами закрывать на это глаза. А когда журналисты обращают внимание на подобные инциденты, то футбольные функционеры наперебой оправдываются: ничего подобного у нас нет.

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Кроме привлечения к ответственности конкретных нарушителей, должны быть применены следующие наказания:

«Динамо» и «Шахтер» должны быть оштрафованы за поведение своих фанатов;

«Динамо» должен провести несколько домашних матчей без зрителей;

Игроки «Динамо» должны быть дисквалифицированы за призыв к участию в акции «белаяшиза»;

«Шахтер» должен быть дополнительно оштрафован за фото с Гитлером на футболке, которое разместили на официальном сайте;

Стадион «Олимпийский» должен быть дисквалифицирован, потому что это не первый случай, когда на нем не могут обеспечить порядок;

Фотографов и операторов нужно предупредить об аннулировании аккредитации в случае распространения фото и видео нарушения фанатами правил поведения на стадионе;

Ответственные за организацию работы правоохранителей и волонтеров должны быть уволены.

Ну и параллельно с этим отечественным футбольным функционерам стоит хорошо подумать.

Во-первых, как убедить УЕФА поверить нам, что с какого-то чуда финал ЛЧ-2018 мы сможем организовать лучше, чем главный матч украинского чемпионата.

Во-вторых, как бы так сделать, чтобы подобный беспредел не повторился на этом финале.

В-третьих, как после такого вернуть на стадион обычных болельщиков («кузьмичей»). Потому что фанатов на стадионе пару сотен, а «кузьмичей» — десятки тысяч. И именно «кузьмичи» заполняют арены и хотят безопасно чувствовать себя на них», — написал Алексей Братущак.

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