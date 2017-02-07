Беспорядки в Олевске: в город отправлена Нацгвардия Украины

Из-за обострения ситуации, связанной «с незаконной добычей янтаря», в город Олевск Житомирской области Украины отправлена Первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Совместно с сотрудниками полиции гвардейцы будут нести службу для обеспечения публичной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря», — указано в сообщении.

Следует отметить, что 16 января в центре Олевска произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили четверо местных жителей и трое приезжих из Львова, один из них скончался во время оказания медицинской помощи. Участниками стрельбы стали люди, которые имеют отношение к незаконной добыче янтаря. По факту перестрелки в Олевске Житомирской области арестованы пятеро участников. 2 февраля в Олевске и еще пяти районах Житомирской области СБУ провела обыски и изъяла у организаторов янтарного бизнеса 660 килограммов янтаря и оружие.