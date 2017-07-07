Беспорядки в Гамбурге: вандализм, поджоги и нападения на полицейских

В Гамбурге, где сегодня, 7 июля, открывается саммит G20, начались беспорядки. Последним актом насилия стало нападение антиглобалистов на полицейский участок.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, нападению подвергся пункт охраны порядка в районе Альтона, которая примыкает к району, где запланирована встреча лидеров G20. В этой же части города протестующие подожгли несколько автомобилей. Около полусотни человек начали бить окна и витрины, переворачивать баки с мусором и поджигать их, взрывать петарды. Демонстранты разбились на группы и формируют отряды, сразу в нескольких районах они пытаются возводить баррикады.

Полиция также сообщает, что пилотов кружившего над городом вертолета пытались ослепить лазером.

Как сообщало EADaily, число полицейских, пострадавших во время протестов, увеличилось до 74. В Гамбурге образовались многокилометровые пробки, особо сложная ситуация складывается на трассе, соединяющей аэропорт и центр города.