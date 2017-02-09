Все прошли через гороскопы. Карты Таро. Репейное масло. Сок из протертого сырого картофеля для лечения язвы желудка. Прошли через монодиеты (гречка две недели). Через все эти книжки типа “Счастье – поверь в свой успех”. А еще приметы. “Ключи не клади на стол – денег не будет”. Скажите честно – вы смотритесь в зеркало, если вернулись домой, потому что забыли бумажник?

Суеверия забавны, если тебе тринадцать лет (и лучше, если эти тринадцать пришлись на 80-е. 80-е – потому что тогда у людей была еще искренняя вера в чудеса

В наши дни эти чудеса нас окружают. Вай-фай, смартфоны, банковские карты, в конце концов. Социальные сети.

Вопрос “Кто ты по гороскопу?” я лично считаю шуткой. Мне кажется, что это человек ерничает, я смеюсь. Но нет же. Он правда хочет узнать, кто я по гороскопу. Или вот читаешь интервью очень умной женщины, а она: “…тра-та-та, это, наверное, потому что по гороскопу я Телец”. Обалдеть!

По какой-то причине людям нужно верить во всякую ерунду. В то, что сыроедение поможет им… не знаю, честно говоря, чем; но я уверена, что у сыроедов есть некая цель.

Другие ходят на тренинги, где им повторяют настолько избитые истины, что даже от собственной бабушки не услышишь.

Кто-то верит в эту злосчастную гомеопатию, в маленькие сладкие шарики. Потому что “когда я была крошкой, от сахарных шариков и компрессов из воды прошла аллергия на клубнику”

У меня тоже была аллергия на клубнику в детстве. Покрылась пятнами, потом организм привык, иммунитет укрепился – и все прошло.

Это довольно занятно – наблюдать, как люди придумывают себе языческие культы. Несчастный глютен. В те времена, когда глютен был французскими батонами и пончиками, люди боялись всего лишь растолстеть. Но сейчас глютен – это яд, это соляная кислота вместе с цианистым калием, это межпланетный паразит, пожирающий наши души. Стоит лишь заглянуть в пару открытых источников в интернете, чтобы узнать – вся шумиха вокруг глютена изначальна была лишь предположением.

Или этот бедный глютамат натрия. Это соль! Соль! “Без усилителей вкуса” – пишут мне на чем-то в магазине. Но я знаю, что в их супах и котлетах есть соль, есть перец. И это все, вот сюрприз, усилители вкуса. Такие же смертельно опасные, как ваш глютамат натрия.

Я понимаю, что для тех, кто жизнь кладет, спасая себя и близких от всяких там усилителей – им важна не истина, а вера. Не спорю, что вера – это важно. В Иисуса, в пищевые добавки, в одежду из переработанных отходов.

Но неприятно, если вера все же глупость или если она подрывает здоровье.

Можно верить в какой угодно сахар с травками, но холеру приправами не вылечишь. От пневмонии не спастись никакими шариками или там отваром ромашки.

Верить в ерунду можно факультативно. Вне основной программы. А в базе у нас история человечества, в течение которой люди гибли от грязной воды, от вирусов и бактерий, против которых не было лекарств, от доморощенной медицины

Гороскопы, конечно, здоровью не вредят, но от них ущерб все же есть. Вот некоторые отдают приличные деньги за всякие астрологические прогнозы. “Обманываться рад” – да и ладно, но когда важные решения принимают, потому что “прогноз так сказал”, то так можно и разориться (знаю случаи). Это уже не забава, а мания.

И у меня был период, для которого состояние ума “а не сходить ли к гадалке” казалось нормальным. Ни к каким гадалкам я, конечно, ни разу не ходила, но сама идея не казалось тогда дикостью.

Сейчас же я считаю себя достаточно образованной и взрослой для того, чтобы во всякое сверхвозможное верить только если оно в кино или в книгах.

У меня есть опыт, и он меня уверяет, что от расстройства желудка помогают таблетки, а не отвар зверобоя, от изжоги – тоже пилюли, а не пищевая сода

Я точно знаю, что раны лучше протирать спиртом, а не прикладыванием к ним лопухов, и что “кефирная диета” – это фантазия помешенной на сбросе веса психопатки. И планы на неделю зависит лишь от меня, а не от Марса в Сатурне, и что дата рождения никак не связана с моим характером. Я не стучу по дереву, не скрещиваю пальцы и не желаю “ни пуха, ни пера”. Мне нравится быть разумной и хорошо эрудированной.

И мне даже жаль всех тех, кто так чисто и неподдельно верил в эту гомеопатию, в эти травки, в морковку в анальном проходе (это из целителя Малахова), в урину, в письма счастья, в настой мухомора, в эру Водолея.

Я восторгаюсь чудесами науки, загадкой творческого начала, магией современной медицины. Я – мелкая мошка в сравнении с теми, кто изобрел электричество, пенициллин, самолет. Мне достаточно верить в великие умы и блестящие открытия, а не увлекаться всяким псевдо-религиозным мусором и прочим шарлатанством, которое превращает человека разумного в человека-идиота, который пьет собственную мочу и занимается сексом с деревьями.

Арина Холина

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/17126/-