Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля
Власти США призывают все стороны конфликта в Донбассе сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента», — сказал он.
Также представитель Белого дома отметил, что США глубоко опечалены смертью своего гражданина и выражают глубокие соболезнования семье погибшего.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493063267