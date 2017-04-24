Белый дом призывает ЛНР и Украину сотрудничать с ОБСЕ для расследования подрыва автомобиля

Власти США призывают все стороны конфликта в Донбассе сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Призываем все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента», — сказал он.

Также представитель Белого дома отметил, что США глубоко опечалены смертью своего гражданина и выражают глубокие соболезнования семье погибшего.

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