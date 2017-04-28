Белый дом назвал заслугой Трампа «изоляцию России в ООН»

Одной из заслуг Дональда Трампа за первые 100 дней его президентства Белый дом считает «изоляцию России в ООН». Это приписывается к дипломатическим достижениям американского лидера, следует из сообщения пресс-службы его администрации.

В Белом доме считают, что Дональд Трамп провел успешные дипломатические переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, что и позволило «еще больше изолировать Россию и Сирию в ООН». Что именно администрация президента США подразумевает под «изоляцией», не уточняется.

«Сейчас президент Трамп противостоит странам, которые угрожают национальной безопасности США. Его решительный приказ о нанесении ракетного удара по военной базе в Сирии, с которой совершена ужасная химическая атака на мирных жителей, послужила четким сигналом для всего мира», — сказано в сообщении.

В Белом доме также отметили, что сейчас Трамп работает над изоляцией Северной Кореи.

Напомним, США нанесли ракетный удар по базе в Сирии, с которой, по мнению Вашингтона, вылетел самолет и произвел химическую атаку в Идлибе. Однако доказательств этому американцы так и не привели. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли призвала оказать давление на Россию, которая поддерживает режим в Сирии. В Москве ей на это посоветовали вспомнить закон Ньютона.