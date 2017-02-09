Беда украинской армии: кем был Гиви (ВИДЕО)

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как «Гиви», погиб в среду в результате теракта.

Ukraina.ru вспоминает, кем был один из самых известных командиров ДНР.

Утро 8 февраля для ДНР оказалось трагическим. К ежедневным обстрелам на территории республики добавилась смерть одного из донецких командиров — Михаила Толстых, более известного под своим позывным «Гиви».

Помимо удара для тех, кто почитал Гиви, серьезный урон нанесли и руководству республики. Несмотря на все заявления после убийства друга и соратника Толстых — другого популярного в народе командира ополчения Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», в ДНР так и не научились беречь свои кадры и не выстроили эффективную систему безопасности.

Тем более, после убийства Моторолы, покушение на его друга и руководителя одного из самых боеспособных подразделений армии ДНР было лишь вопросом времени.

Сам Гиви словно предчувствовал свою смерть. За несколько дней до нее, отходя от ранения, полученного в ходе вспыхнувших вновь боев в Донбассе, он заявил, что готов к ней.

«Убить меня пора? Да ради Бога — это ваше право. Я не боюсь смерти. Сам себе в ногу стрелял? Ну это, конечно смешно. Я, конечно, дебил, но не идиот до такой степени, чтоб сам себе в ноги стрелять. Я никогда не брошу своих людей и буду с ними до конца», — заявил Гиви.

Так он прокомментировал свое ранение. Тогда же Гиви попросил прощения у жителей Донбасса за то, что их не удается защитить от обстрелов.

«Я прошу прощения у мирных жителей за эти обстрелы. Но что могли вооруженные силы республики сделать — все сделали, ребята по несколько суток не спали…

Мирных жителей прошу не расслабляться — война продолжается», — заявил он.

Оказалось, что это были одни из последних слов Гиви.

Ученик, превзошедший учителей

Для Донецка смерть Гиви — это болезненная утрата еще и потому, что это был один из немногих популярных местных командиров. В отличие от Александра Захарченко, Гиви не винили в непопулярных среди части населения Минских соглашениях.

«В силу определенных обстоятельств и личных качеств, Гиви и Моторола оказались медийными фигурами и символами: Моторола — символом добровольческого движения, Гиви — символом ополчения. Гибель двух этих символов — это плохо для идеологического состояния. Они останутся символами. Мы глубоко сожалеем о их смерти. Но дело, которое они делали, не пропадет», — рассказал экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай в комментарии Ukraina.ru.

Парадоксально, но Гиви мог стать кадровым украинским военным. В 1998–2000 году он служил в Вооруженных силах Украины в 169 учебном центре сухопутных войск Украины «Десна».

Среди украинских военных «Десна» имеет лихую славу. С одной стороны — это показательный учебный центр не так уж и далеко от Киева. Поэтому проверки из Генштаба и визиты первых лиц государства тут довольно часты, а значит вопиющего «беспредела» в отношениях начальства к подчиненным здесь нет.

С другой — из-за этого режим в центре довольно жесткий. Согласно местной легенде так повелось со времен советского маршала Андрея Гречко, у которого «Десна» была любимым центром. Новоприбывшим указывают на стелу у одного из КПП на въезде у учебный центр. Если смотреть на нее со стороны центра, то видны лишь две буквы из его названия, из которых складывается понятное «АД».

«Лучше биться об сосну, чем идти служить в „Десну“», — гласит украинский военный фольклор.

Когда в «Десне» служил Толстых, в украинской армии, даже в таком центре как «Десна», не редки были случаи дедовщины. Тем не менее, Толстых, который к тому же проходил учебу в жестком по деснянским меркам танковом подразделении, хотел остаться служить в ВСУ.

«Я хорошую школу прошел, вы не поверите, в Вооруженных силах Украины. Два года срочной службы, я с большим удовольствием занимался этим делом.

Хотел остаться на контрактную службу в 2000-м году, но не прошел из-за своего дефекта речи», — рассказывал Гиви в одном из интервью.

В итоге, в армию Гиви не взяли. Вместо этого он успел поработать промышленным альпинистом, водителем дизельного погрузчика на канатном заводе, охранником в магазине.

Однако такая привередливость украинских военкомов дорого обошлась ВСУ. Они потеряли солдата, который жадно впитывал военную науку. Гиви признавался, что кроме учебы в «Десне» он черпал познания из трудов, посвященных великим полководцам: Наполеону Бонапарту, Александру Суворову, Михаилу Кутузову, Василию Чапаеву.

С другой стороны, стань Гиви даже кадровым украинским военным, вряд ли он стал воевать против своего родного края.

«Уезжать куда-то я не собираюсь, это моя родная земля, я здесь родился, я здесь вырос, я здесь живу и буду жить.

И когда нужно, умру на своей земле и за свою землю», — говорил он после гибели своего друга — Арсена Павлова, более известного под позывным «Моторола».

Он не принял Майдан, и то, что произошло после победы «майдановцев» в Киеве, по его словам, уже 1 мая 2014 года был в Славянске. Там он и начал свой путь в ополчении. После, благодаря личным качествам как командира, вокруг него сплотились люди, которые позже и составили батальон «Сомали».

Отец-командир

Гиви, как и его друг Моторола — стал популярен в Донбассе благодаря своей лихой военной удаче. Это даже нашло отображение в названии его подразделения.

«Имя „Сомали“ мы получили с Иловайска. Тогда в подразделении было 70 человек и одна колесная пушка. Ко мне на помощь пришел Моторола. Идти пришлось по единственной обстреливаемой дороге, которую так и не заняли ВСУ. Его тоже хорошо обстреляли.

И когда он добрался и увидел, по какой дороге ехал — пули прямо над дорогой свистят, он сказал: „Да у тебя тут Сомали целое!“ А еще это же август был, погода жаркая, люди были кто в чем: кто в футболке, кто в тельнике, кто в майке, кто в камуфляже, кто в бриджах, в банданах.

„Моторола“ посмотрел и снова изрек историческое: „Ну натурально пираты у тебя тут бегают! Точно Сомали!“», — рассказывал Гиви.

В итоге, когда батальон начали создавать, вопрос о его названии и не стоял. Впрочем, Гиви не раз утверждал — главное — это постоянные учения и продуманность действий подразделения. Военный талант, который не оценили в ВСУ, раскрылся в боях с вооруженными силами Украины.

При этом, попусту своими людьми Гиви не рисковал. Он не раз подчеркивал — они — его семья.

«Семейное положение — я холост. Семью заводить не собираюсь. Говорю честно и откровенно. Почему? Потому что для меня моя семья — мой батальон. Пока идет война», — говорил он.

Такое отношение к подчиненным, а также то, что в «Сомали» делали упор на постоянной тренировке, обеспечило Гиви уважение и любовь его подразделения.

Поэтому батальон постоянно перебрасывали на самые ответственные участки фронта. Подразделение Гиви начало формирование в Славянске, оформилось в Иловайске и приняло активное участие в боях в Донецком аэропорту — в самых горячих точках войны в Донбассе.

Гиви стал руководить одним из самых выученных и востребованных подразделений, что тоже имело свои позитивные последствия — с ним считались, хотя он не занимался политикой. Как отмечали участники боев в Донбассе и волонтеры, в ДНР он один из немногих мог выбить для своего подразделения лучшую технику и лучшие условия снабжения.

Популярность Гиви обеспечило и то, что он не уклонялся от опасности. В одном из видео с командиром «Сомали», — Гиви не бежит в укрытие от обстрела, а спокойно стоит, когда рядом падают осколки.

Тем не менее, нервные срывы у него были. Так, есть видео, где он скармливает погоны взятым в плен бойцам ВСУ. За несколько минут перед этим обстрелом артиллерии ВСУ убило мирных жителей Донецка.

«Что вы здесь забыли? Вы откуда? Из какой области? Чего вам здесь нужно? Что вы здесь забыли», — кричал Гиви на украинских военных.

Он обещал военным дойти до их родных городов, а некоторым грозился отдать мирным жителям, которые после обстрелов были готовы растерзать бойцов ВСУ «без суда и следствия».

В последнее время Гиви не так часто мелькал в репортажах, как во времена боев в Донецком аэропорту. Теперь он погиб. И даже украинские эксперты отмечают — это своеобразный конец в истории ДНР.

«Некоторые пропагандисты говорили, что нельзя проводить выборы в Донбассе, потому что в Верховную Раду попадут Гиви и Моторола и получат мандаты. Исчезают знаковые фигуры. Без знаковых фигур ограничивается пропагандистское поле для маневра. В этом смысле гибель Моторолы и Гиви — прелюдия к своеобразному урегулированию ситуации в Донбассе», — заявил в комментарии Ukraina.ru председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.

В свою очередь, российские политологи отмечают, что теперь может начаться новый виток войны.

«Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Ставка делается на войну, а если есть экономические проблемы, надо бросать силы на эскалацию насилия. Но этих сил нет, поэтому Киев поступает таким гнусным способом, устраивает пир на костях, что абсолютно за гранью добра и зла», — заявил российский политолог Армен Гаспарян.

ДНР лишилась второго командира. И кто знает, как бойцы «Сомали» отплатят за гибель комбата. Градус ожесточения в регионе достиг новых высот.

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Николай Подкопаев

Украина.ру