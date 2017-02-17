Батареи ПВО для армии США в Европе. База в Редзикове – согласно плану image



В 2018 году командование армии США для защиты своих подразделений сухопутных войск планирует разместить в Европе системы противовоздушной обороны ближнего действия. Одновременно Пентагон расчитывает, что строящаяся база ПРО в Редзикове, достигнет боевой готовности, как и планировалось, в 2018 году.

Об этом, в ходе недавней конференции, заявил генерал Джеймс Дикинсон – командующий командования космической и противоракетной обороны СВ США/стратегического командования СВ США. Он проинформировал, что в 2018 году американские силы, размещенные в Старом свете в рамках инициативы по расширению присутствия войск США в Европе (European Reassurance Initiative, ERI), будут усилены системами противовоздушной обороны для прикрытия мобильных подразделений сухопутных войск. Это будут ЗРК “Avenger” на базе автомобиля высокой проходимости HMMWV, оснащенные ЗУР “Stinger” и крупнокалиберными пулеметами.

Командующий СВ США в Европе генерал Бен Ходжес, в свою очередь, отметил, что американцы работают над обеспечением противовоздушной обороны своих подразделений, поэтому и оценивают высокую вероятность угрозы с воздуха, особенно в контексте применения Россией дронов на Украине.

По имеющейся в настоящее время информации, ЗРК “Avenger” поступят в дополнительные места складирования техники (Army Prepositioned Stock, АРС). Ранее сообщалось, что для оснащения американских соединений, размещенных в Европе, будут организованы склады для высокоточных дальнобойных ракет GMLRS, техники тылового обеспечения и для обеспечения развертывания дополнительной бронетанковой бригады.

Очевидно, что размещение мест дополнительного складирования техники на территории Европы (в Германии, Голландии и Бельгии) обусловлено периодическими учениями, включающими перемещение военнослужащих и взаимодействие с войсками в Европе. Это означает, что ЗРК могут быть передислоцированы и в район “Восточного фланга” НАТО, в том числе в Польшу и страны Балтии.

Развертываемая в Европе на ротационной основе бронетанковая бригада не обладает средствами ПВО, аналогичная ситуация и в большинстве американских дивизий.

Многолетний опыт различных операций, когда преимущество в воздухе было заведомо достигнутым, привел к сокращениям подразделений противовоздушной обороны “нижнего эшелона”, предназначенных как раз для прикрытия мобильных группировок СВ США. По имеющимся данным, последний раз американские войска были атакованы с воздуха (пилотируемыми средствами) в Корее. В виду угрозы со стороны России, имеющей сильнейшую авиацию (в том числе штурмовые вертолеты) и системы ПВО дальнего действия, вновь возросло значение непосредственной поддержки войск, а существующие возможности недостаточны.

Другой, не менее важной, причиной признания войск ПВО приоритетными, стало широкое применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе и террористическими организациями. Американцы, также опасаются потенциального применения управляемых ракет, например, Китаем, Северной Кореей или Ираном в ходе вероятного конфликта. И, наконец, существенное внимание уделяется борьбе с угрозой исходящей от артиллерийского, ракетного и минометного вооружения (Counter Artillery, Rocket, Mortar – C-RAM).

В связи с этим важным становится вернуть средства противовоздушной обороны не только в подразделения, перемещаемые в Европу, но и СВ США в целом. В дальнесрочной перспективе с этой целью могут применяться системы, разработанные на принципе высокоэнергетического оружия (например, лазерного). А до 2020 года будет внедрена система “IFPC Inc 2-I”, основанная на модульных пусковых установках ММL, РЛС “Sentinel” и системе управления ПВО IBCS, которая в перспективе должна получить способность защиты от артиллерийского, ракетного и минометного вооружения. Также американцы подчеркивают необходимость защиты сил ПВО (комплексов и систем управления) от кибернетических атак.

Генерал Дикинсон отметил, что СВ США поддерживают строительство системы ПРО (в том числе, баз в Румынии и Польше), предназначенной для защиты европейского континента от баллистических ракет, удар которыми потенциально могли бы нанести страны Ближнего Востока. Кроме баз в Румынии и Польше, ПРО США в Европе включает размещенные в Испании корабли с системой “Иджис” и РЛС дальнего обнаружения в Турции.

В законе, определяющем направления оборонной политики “National Defense Authorization Act” конгресс США рекомендовал министру обороны продолжить работы, направленные на обеспечение противовоздушной обороны баз в Польше и Румынии – так как в базовом варианте “Иджис Эшор” обладает только возможностями перехвата баллистических ракет.

На сегодняшний день неизвестно как будет организовано противовоздушное прикрытие указанных баз. Рассматриваются различные варианты, как при помощи ракет SM-6, SM-2 и ESSM, через корабельную систему “Иджис”, так и размещение в районе баз дополнительных систем ПВО.

Следует отметить, что заявленное администрацией Трампа увеличение оборонных расходов позволит ускорить и расширить объем работ по организации системы противовоздушной обороны, предназначенной как для перехвата баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, так и “нижнего эшелона” противовоздушной обороны СВ от вертолетов и БЛА потенциального противника.

Решение о размещении в Европе ЗРК “Avenger” является ответом на изменяющиеся угрозы и свидетельством того, что американцы принимают во внимание потенциальную опасность российских средств воздушного нападения.

Конечно же, возможности комплексов ограничены – уже то, что они установлены на колесных шасси, снижает способности по прикрытию танковых подразделений.

Ранее на вооружение СВ США состояли ЗРК “Linebacker”, которые устанавливались на шасси БМП “Брэдли”. В настоящее время они не применяются, часть из них были модернизированы с началом операции “Иракская свобода”. Не исключено, что в будущем будут разработаны аналогичные комплексы на базе “Страйкер” и “Брэдли”.

С другой стороны “Avenger” способен вести огонь в движении и возможна дальнейшая модернизация не только его систем обнаружения или управления, но и оснащение новейшими образцами ракет. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимались. Вероятно ЗРК “Avenger” будут применяться до внедрения перспективных образцов, обеспечивающих прикрытие мобильных сил СВ.

Включение систем ПВО в состав подразделений СВ США, размещаемых в Польше и странах Балтии, свидетельствует о том, что Пентагон серьезно рассматривает вопрос о применении своих сил и средств в Европе.

Делаем вводы…

Автор: Николай Астровский

Источник: http://www.belvpo.com/ru/80019.html

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/17229/-