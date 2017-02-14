«Батальон меджлиса» погубили дрязги лидеров

ВСУ разогнали лагерь «добровольцев», который организовал самопровозглашенный крымско-татарский меджлис близ российской границы в Херсонской области Украины.

Как пояснили газете ВЗГЛЯД представители крымских татар, в произошедшем виновен сам меджлис, лидеров которого испортил квартирный вопрос.

До сего момента Киев не беспокоило то, что на украинской территории обосновались личности с радикальными планами и сомнительным прошлым.

У боевиков «добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана», на чей лагерь близ российской границы в понедельник «напали» украинские военные, изъято оружие. Об этом сообщила врио пресс-секретаря 57-й бригады ВСУ Лидия Василенко.

«Перечень изъятого будет опубликован позже. Командир (батальона) сейчас находится на пропускном пункте Чонгар и будет там до выяснения всех обстоятельств», — заявила Василенко украинским СМИ.

Таким образом, украинские силовики подтвердили заявление лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о «немотивированном и силовом занятии» базы «добровольцев».

На своей странице в Facebook Чубаров написал, что военнослужащие повредили отдельные сооружения и имущество организации «Аскер» (обустраивавшей лагерь) и предприняли «попытки применения физической силы» к ее членам. Он добавил, что на место происшествия выехали представители национальной полиции и СБУ.

Там же находятся представитель меджлиса крымско-татарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор «акции «Гражданская блокада «Крыма» Ленур Ислямов.

В ВСУ утверждают обратное: это «активисты меджлиса» устроили конфликт с украинскими силовиками.

Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на оперативное командование ВСУ «Юг», подразделение, которое «выполняет боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции», когда на них прибыли «максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования».

«Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано и разоружено, выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях», — заявили в командовании «Юг».

Напомним, в прошлом году один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма — упомянутый выше олигарх Ленур Ислямов — сообщил о создании «добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана», который сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и, по утверждению Ислямова, насчитывает 560 человек.

Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.

Шантаж Киева и внутренние конфликты

«Украинские силовики не пошли бы на ликвидацию этого незаконного вооруженного формирования (которое контролировал Ислямов), если бы не было внутреннего конфликта в „Меджлисе“.

Этого не произошло бы без одобрения основателя организации Мустафы Джемилева, вступившего в конфликт с Ислямовым», — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер правительства республики Руслан Бальбек.

До этого момента Киев никак не реагировал на «вольницу» у крымских границ. Как отметил в комментарии журналистам глава госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов, крымские власти не раз получали жалобы от людей, пересекающих госграницу с Украиной, и населения Херсонской области о запугиваниях и «откровенном бандитизме» со стороны представителей незаконного батальона.

Ранее сообщалось о том, что структура отличалась малой управляемостью. В сентябре прошлого года два бойца «батальона Ислямова» братья Рустем и Аким Османовы сдались российским силовикам и рассказали, что группировка готова действовать не только против Крыма, но и против Киева. В задачу группировки, помимо диверсий и провокаций в отношении крымчан, входит и шантаж киевской власти, которая закрывает глаза на бесчинства радикалов на юге страны, пояснил тогда Заур Смирнов после того, как сбежавшие бойцы дали показания.

«Личности с сомнительным прошлым»

«В произошедшем нет ничего удивительного. Подготовка велась достаточно давно, стягивались „специалисты“ из ВСУ», — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД крымско-татарский общественный деятель, участник кампании 2014 года в поддержку воссоединения Крыма с Россией Танай Чолханов.

По словам собеседника, поступали сообщения о том, что «среди „крымских татар“, находившихся в лагере „Аскера“, было мало собственно самих крымских татар, зато было достаточно собранных „с миру по нитке“ личностей со странным прошлым, в том числе исламистов арабского происхождения». «Скорее всего, готовились провокации и, вероятно, история с диверсантами должна была стать не последней», — отметил собеседник. Отметим, что лидер меджлиса Рефат Чубаров уже вступался за одного из фигурантов «дела о диверсантах», крымского татарина из Запорожья Ридвана Сулейманова.

Также напомним о том, что в конце января сотрудники ФСБ провели в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации крымской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (Исламской партии освобождения). Одновременно с этим был задержан адвокат исламистов, а также активистов «Меджлиса крымско-татарского народа» Эмиль Кубердинов. Юрист направлялся к дому одного из лидеров крымских исламистов Сейрана Селиева, где в тот момент происходил захват «хизбутчиков».

«Все очень сильно устали от происходящего, — констатирует Танай Чолханов.

— Дело в том, что меджлис требовал у Киева отдать Чонгар и в целом районы, примыкающие к Крыму, и создать там по сути автономное „удельное княжество“.

На этом настаивали и основатель меджлиса Мустафа Джемилев, и нынешний лидер Рефат Чубаров, и инициатор „блокады Крыма“ Ленур Ислямов, который был самым активным сторонником идеи автономии».

Вопреки обещаниям президента Украины Петра Порошенко, «никто им этой автономии не дал», констатирует Чолханов.

«Потом они (лидеры меджлиса) постепенно начали наглеть», в местах расположения активистов «стали появляться люди с оружием, и это начало пугать местное население», отметил собеседник.

«Выбирая между вором и экстремистом»

Но, в первую очередь, Киев не мог не учесть и упомянутые выше внутренние конфликты в «Меджлисе».

«Речь идет о борьбе за контроль над финансовыми потоками, которые до недавнего момента щедро лились на головы „борцов за права крымских татар“ или „за народное счастье“ — на троицу Джемилев — Чубаров — Ислямов, — отмечает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

— До недавнего времени избыток средств удерживал эту разношерстную клику от ссоры», позволяя сообща готовить антироссийские акции.

Но после ухода администрации Барака Обамы финансирование прекратилось, указывает Бальбек.

Камнем преткновения, по словам собеседника, «стал последний крупный транш, который был еще до попытки госпереворота в Турции передан представителям запрещенной организации «Меджлис».

«Естественно, целевым назначением этой суммы было обустройство крымских татар, проживающих на Украине. Но вместо этого средства были направлены в очередной раз на личное обогащение ближайшего окружения Джемилева», — указывает Бальбек.

В данном случае «эти средства были потрачены на покупку элитных квартир в Киеве, в элитном жилом комплексе PecherSKY», уточняет собеседник.

«Были выкуплены 10 элитных квартир и офисы, и это притом, что квадратный метр в этом жилом комплексе стоит от 3 тыс. долларов и выше», — замечает собеседник.

«Понятное дело, что Ленур Ислямов потребовал, чтобы были учтены интересы и его самого, и его «непобедимого войска», — подчеркивает Бальбек.

Попытка поучаствовать в дележе привела также и к конфликту между Джемилевым и Чубаровым — «и все это на фоне борьбы за контроль над финансовыми потоками, идущими из-за рубежа на антироссийские акции».

«Выбирая между вором Джемилевым и экстремистом Ислямовым, который запятнал свое имя участием в грабежах и притеснениях местного населения в Херсонской области, Киев сделал выбор в пользу Джемилева», — резюмирует Руслан Бальбек.

Инцидент исчерпан?

После полудня Рефат Чубаров сообщил о том, что инцидент на Чонгаре исчерпан.

«К 11.00 место базирования общественного объединения „Аскер“ на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения „Аскер“ и добровольцы формируемого крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечению жизнедеятельности лагеря дислокации», — написал Чубаров в Facebook.

Утверждается, что поврежденные постройки лагеря были восстановлены. Вместе с тем сообщений о том, что «добровольцам» вернули изъятое у них оружие, не поступало.

Не исчезла и причина произошедшего. Как утверждает Чубаров, «инцидент на Чонгаре» не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Нацгвардии отдельного крымско-татарского воинского подразделения.

«Постоянный гражданский контроль», т. е. самостийное «содействие» людей из меджлиса пограничникам и таможенникам, по версии Чубарова, был невыгоден неким «теневым дельцам». От лидера меджлиса досталось и силовикам:«Некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям, направленным против крымских татар».

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Михаил Мошкин, Марина Балтачева

Деловая газета «Взгляд»