«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за теракт в метро Петербурга

Бандформирование «Батальон Имама Шамиля», связанное с «Аль-Каидой», взяло на себя ответственность за недавний террористический акт в метро Санкт-Петербурга.

Террористы утверждают, что смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу главаря «Аль-Каиды»* Аймана аль-Завахири.

В своем заявлении банда потребовала вывода российских военных из Сирийской Арабской Республики, угрожая новыми терактами.

Читайте также: Бойня в Ракке: Боевики ИГИЛ вырезали ряд застав проамериканских сил у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО 18+)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.