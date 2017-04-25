Россия 

«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за теракт в метро Петербурга

0 коментариев
«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за теракт в метро Петербурга | Русская весна

Бандформирование «Батальон Имама Шамиля», связанное с «Аль-Каидой», взяло на себя ответственность за недавний террористический акт в метро Санкт-Петербурга. 

Террористы утверждают, что смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу главаря «Аль-Каиды»* Аймана аль-Завахири.

В своем заявлении банда потребовала вывода российских военных из Сирийской Арабской Республики, угрожая новыми терактами.

Читайте также: Бойня в Ракке: Боевики ИГИЛ вырезали ряд застав проамериканских сил у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО 18+)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493136240

Другие новости:

bakxgr_1468560243

Это было бы предательством, — о высылке ополченцев на Украину

0
lsbc7j_1481815442

Японский кабмин прокомментировал опоздание Путина

0
304q3z_1475521204

В Петербурге обстреляли доску Маннергейму (ФОТО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *