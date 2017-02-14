Басурин: Атака ВСУ под Коминтерново провалилась

При неудачной попытке атаковать позиции вооруженных сил Донецкой народной республики в районе села Коминтерново украинские вооруженные силы понесли потери. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Вчера в 15 часов 20 минут противник подразделениями Нацгвардии и полка „Азов“ атаковал подразделения вооруженных сил ДНР в районе высоты „Дерзкая“ у села Коминтерново. Потери при этом составили пять убитых и трое раненых», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

В итоге каратели вынуждены были отступить. При этом группировка на линии соприкосновения была усилена военнослужащими Нацгвардии, а также наемниками из исламских стран. «По данным нашей разведки, 36 бригада морской пехоты усилена двумя отрядами Национальной гвардии Украины», — отметил Басурин. Наемники из исламских стран также появились в составе 14 механизированной бригады (расположена на донецком направлении).

По словам Басурина, украинские силовики испытывают недостаток в кадрах, но решают проблему за счет резервистов. «Подразделения 30 бригады, дислоцирующейся в районе города Волноваха, укомплектовываются резервистами, причем возраст их составляет более 40 лет», — уточнил Басурин.

Как сообщало EADaily, в конце января обстановка на Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Контактная группа по урегулированию конфликта 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь, отвести все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения, однако ни один из пунктов заявления не был выполнен. Киев усиливает свою группировку, игнорируя предложения о перемирии.

Накануне подразделения ВСУ свыше 500 раз открывали огонь по населенным пунктам и районам ДНР, огонь велся из танков и минометов.