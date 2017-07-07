Проишествия 

Басурин: Артиллерия ВСУ за неделю выпустила по ДНР 865 снарядов и мин

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Эдуард Басурин. Фото: ДАН

Артиллерия ВСУ за минувшую неделю выпустила по прифронтовым территориям Республики 865 снарядов и мин. Об этом в пятницу 7 июля сообщает ДАН, ссылаясь на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Всего за прошедшую неделю противник 207 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории Республики 865 артиллерийских, танковых снарядов и мин, — отметил замком. — В результате обстрелов со стороны ВСУ один защитник Республики получил ранение».

По его данным, в общей сложности под обстрелы попали 30 населенных пунктов Республики, отмечаются многочисленные повреждения жилого фонда.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны армии Украины. За минувшие сутки зафиксировано 33 факта нарушения режима прекращения огня.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/07/basurin-artilleriya-vsu-za-nedelyu-vypustila-po-dnr-865-snaryadov-i-min

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