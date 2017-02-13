Бастрыкину пожаловались на Милонова: «возбуждает» и «унижает»

Ллидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв направил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности депутата Госдумы России Виталия Милонова «за унижение достоинства православных христиан и иудеев», а также «возбуждение ненависти и вражды».

о время крестного хода у Исаакиевского собора 12 февраля Виталий Милонов заявил, что «христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». Кроме этого, депутат Госдумы назвал нынешние церковные службы в соборе «крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах».

По мнению Ковалёва, первое высказывание может быть расценено, как «действие, направленное на возбуждение ненависти к группе лиц по признаку происхождения», а второе, как «унижение достоинства сотен прихожан Исаакиевкого собора».

Милонов уже отреагировал на обвинения со стороны Ковалёва, назвав их стукачеством. «Ковалёву просто не хватает политических аргументов, вот он и стучит. Я если и антисемит, то лишь бытовой: в тот момент, когда ругаюсь со своей супругой», — цитирует Милонова «Фонтанка».

Напомним, что на последних выборах в Госдуму оба депутата, на то время входящие в петербургское заксобрание, баллотировались в одном округе. Перед голосованием Ковалёв был уверен в своей победе и обещал избирателям, что «Милонов в Думу не пройдёт». По результатам подсчётов бюллетеней, оказалось, что именно Милонов получил мандат в Госдуму от Южного одномандатного избирательного округа северной столицы.