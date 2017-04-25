Баста умывает СБУ

Служба Безопасности Украины открыла дорогу в Киев российскому исполнителю Василию Вакуленко, который выступит в украинской столице 17 июня. Об этом стало известно из официального документа, которое ведомство предоставило по запросу украинским журналистам.

Интерес последних к этим событиям вызвала информация о концерте Басты в Ялте (Республика Крым), который состоялся в 2015 году. Как известно, по этой же причине российская певица, участница «Евровидения» на конкурс поехать не сможет – СБУ запретили ей въезд в страну.

Киев аргументировал свою позицию категорической приверженностью украинским законам, перед которым все должны быть равны. Тем не менее, случай с предстоящим концертом Басты в Крыму – это уже не первый пример, когда отчего-то отдельным гражданам РФ, несмотря на деятельность в Крыму, посещать Украину можно, другим же ставят табу.

Это лишний раз подтверждает, что запрещая Самойловой посещать Киев, целью украинских спецслужб являлась изоляция России от конкурса. Впрочем, на репутацию нашей страны это событие никоим образом не повлияло, а что касается «Евровидения 2017» и страны-организатора Украины, то о негативных имиджевых последствиях для последних заявляла даже глава Европейского Вещательного Союза, осудившая решение Киева.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18294/-